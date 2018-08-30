Известный музыкант, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. За свою богатую и насыщенную жизнь артист стал главным голосом страны, был депутатом Госдумы, освобождал захваченных детей в "Норд-Осте", боролся против фонограммы, устраивал благотворительные концерты. Впрочем, все равно Иосифа Кобзона запомнят по его волшебным песням и незабываемому голосу. Иосиф Кобзон — голос поколений, его песни заставляли плакать и не оставляли равнодушным никого. Вспоминаем некоторые из них.

"Мгновения" и "Песня о далекой Родине"

Популярный в Советском Союзе сериал о разведчике Штирлице украсили две композиции в исполнении Иосифа Кобзона — "Мгновения" и "Песня о далекой родине". Композиция Михаила Тавевердиева на стихи Роберта Рождественского стала фирменной визиткой творчества Кобзона. Любопытно, что изначально исполнять эти две композиции должен был Муслим Магомаев, но режиссер сериала Татьяна Леознова в итоге остановила выбор на Кобзоне.

"А у нас во дворе"

В 1962 году 25-летний Кобзон, отслуживший в армии, солист Всесоюзного радио становится первым исполнителем душевной, легкой песенки про советский дворик и про любовь – "А у нас во дворе". Песню для начинающего исполнителя, участника дуэта с Виктором Кохно — Иосифа Кобзона написали уже маститые композитор Аркадий Островский и поэт Лев Ошанин.

"Баллада о красках"

Одна из самых известных композиций в творчестве Кобзона. Известно, что он дружил с композитором Оскаром Фельцманом больше 50 лет. Настоящим хитом стала "Баллада о красках" на стихи Роберта Рождественского.





"День Победы"

Мало кто знает, но песню композитора Тухманова и поэта Харитонова "День Победы" исполняли многие. Однако именно Иосиф Кобзон стал исполнять ее одним из первых, хотя каноническим и самым узнаваемым считается исполнение Льва Лещенко.

"Журавли" и "Я люблю тебя, жизнь"

В 80-е годы у Кобзона вышла пластинка песен 1930-х годов. Он перепел на ней песни Шульженко, Юрьевой, а также Марка Бернеса. Именно его композиции "Журавли" и "Я люблю тебя, жизнь" навсегда останутся классикой.

"С чего начинается Родина"

В 1968 году на экраны Советского Союза вышел фильм по произведению Вадима Кожевникова "Щит и меч" Владимира Басова. Песня оттуда с детства знакома буквально всем в нашей стране, её первая строчка вошла в поговорку, её слова разошлись на цитаты... Эта песня стала первой мелодией, сыгранной публично Владимиром Путиным в 2010 году на благотворительном вечере фонда "Федерация" в Петербурге. Позже президент России отвечал на этот вопрос, для него родина начинается с мамы.

"Был пацан"

Одна из самых последних известных песен в позднем творчестве артиста. Эту песню на стихи Михаила Танича долгие годы исполняла до этого группа "Лесоповал", но именно Кобзон придал ей мощный эмоциональный заряд. Композицию часто исполнял на различных концертах с участием военных.