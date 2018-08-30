Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, депутата ГД Иосифа Кобзона, сообщается на сайте нижней палаты.

"Сегодня ушел из жизни замечательный человек, любящий отец и дед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция — качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни", — написал Володин.

Он отметил, что Иосиф Давыдович "обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью".

"Многочисленные концерты на комсомольских стройках, перед ликвидаторами Чернобыльской аварии, солдатами в Афганистане. Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других. Он был одним из тех, кто вошел в здание, захваченное террористами на Дубровке в октябре 2002 года, а трагедия родного Донбасса стала его личной болью", — подчеркнул Володин.

"Как депутат он завоевывал доверие и любовь людей благодаря чуткому отношению к их проблемам, искреннему стремлению помочь. Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах", — отметил спикер Госдумы.

Ранее "Единая Россия" выразила соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона.