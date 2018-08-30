"Норд-Ост"

Об этом знают, пожалуй, все: Иосиф Кобзон одним из первых вступил в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке. Трагедия произошла 23-26 октября 2002 года. Тогда группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. В результате теракта погибли 130 человек.

В одном из интервью Кобзон признался, что как только он услышал в новостях о захвате, тут же приехал к театру.

"Я все помню, от начала до конца. По-другому, конечно, ни я, ни те люди, которые пришли к центру, поступить не могли. Были ограничены в действиях, поэтому я рискнул пойти на переговоры, хотя вайнахи – народ достаточно традиционно воспитанный и ничего с гостем они делать не будут", — рассказал Кобзон "РИА Новости".

Всего Кобзон четыре раза ходил к террористам. Ему удалось уговорить террориста отпустить нескольких детей и их маму.

Каждый год 26 октября возле "Норд-Оста" проходят мероприятия в память о жертвах теракта. И 26 октября 2018 года церемония памяти пройдет без Иосифа Кобзона.