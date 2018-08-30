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Таким вы его не знали: неизвестные факты из биографии Иосифа Кобзона

, ИА "Амител"
Вел переговоры с террористами, выступал перед Сталиным, прощальный концерт длился 13 часов 40 минут: факты об Иосифе Кобзоне

Голос поколений, народный артист для жителей многих стран, певец, памятник которому поставили при жизни. Сегодня, 30 августа, стало известно, что ушел из жизни Иосиф Кобзон. Говорить о величии его персоны нет необходимости. Да и не подберешь таких слов, чтобы описать масштаб личности легендарного певца.

В память об Иосифе Кобзоне портал Amic.ru собрал известные и не очень факты, которые характеризуют артиста не только как гениального исполнителя, но и человека с большой буквы.

1
"Норд-Ост"

Об этом знают, пожалуй, все: Иосиф Кобзон одним из первых вступил в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке. Трагедия произошла 23-26 октября 2002 года. Тогда группа боевиков захватила в заложники зрителей мюзикла "Норд-Ост" и служащих театра. В результате теракта погибли 130 человек.

В одном из интервью Кобзон признался, что как только он услышал в новостях о захвате, тут же приехал к театру.

"Я все помню, от начала до конца. По-другому, конечно, ни я, ни те люди, которые пришли к центру, поступить не могли. Были ограничены в действиях, поэтому я рискнул пойти на переговоры, хотя вайнахи – народ достаточно традиционно воспитанный и ничего с гостем они делать не будут", — рассказал Кобзон "РИА Новости".

Всего Кобзон четыре раза ходил к террористам. Ему удалось уговорить террориста отпустить нескольких детей и их маму.

Каждый год 26 октября возле "Норд-Оста" проходят мероприятия в память о жертвах теракта. И 26 октября 2018 года церемония памяти пройдет без Иосифа Кобзона.

2

Политика

Иосиф Кобзон неоднократно баллотировался и избирался в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. Он был первым заместителем председателя Комитета ГД по культуре.

Общественную деятельность он начал еще в мае 1989 года. Тогда Кобзон стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций по квоте профессиональных союзов.

3
Чернобыль
Буквально спустя полтора месяца после трагедии на Чернобыльской АЭС Кобзон выступал с концертом для ликвидаторов последствий аварии. Сцена находилась в километре от эпицентра взрыва, оттуда можно было видеть реактор. Кобзон снял респиратор. И люди, которые находились в зале, сделали из солидарности то же самое. Певец исполнял песни четыре часа подряд. Потом он признался, что под конец у него в горле было резкое першение. Спустя 20 лет у Кобзона обнаружили рак. Врачи не исключают, что причина онкологии — концерт в Чернобыле. Родственники народного артиста говорят, что он не осознавал опасности и не понимал, чем может обернуться это выступление.
4
Попытки бросить сцену

Уйти с большой сцены Кобзон хотел еще в 1997 году. Об этом певец заявил во время празднования своего 60-летия. Но следующий концерт артиста состоялся уже через шесть дней.

Дело в том, объяснял Кобзон, что он не мог отказать. "Скажем, закончился концерт 11 сентября, и сразу же — поэтический вечер Роберта Рождественского. "Ты что, откажешься?" — говорят мне. Не откажусь. Дальше — вечер Колмановского, и та же история", — приводит слова артиста ТАСС.

После этого заявления на любые шутки и вопросы о том, ну когда же он уйдет со сцены, Кобзон неизменно отвечал: "Не дождетесь". Единственная причина, по которой он мог бы отказаться от выступления, – это отсутствие интереса зрителей. "Как только я выйду на сцену и увижу полупустой зал, считайте это моим последним концертом", — цитирует ТАСС певца.

5
Борьба с фонограммой

Много лет Иосиф Кобзон боролся с использованием на эстраде фонограммы. Когда певец избирался на второй срок в Госдуму, он даже обещал покончить с "фанерой". Но стоит отметить, что на законодательном уровне этот вопрос так никто и не решал.

Сам же артист не скрывал, что и ему приходилось петь под запись. Это происходило во время съемки для телевизионных передач. Кобзон говорил, что для него это "муки ада".

6
А еще…

Еще несколько интересных фактов из жизни певца:

- Кобзон курил с 14 лет, но бросил курить в возрасте 66 лет.

- Самый длинный концерт Кобзона начался в 19 часов вечера и закончился в 7 часов 40 минут утра. Это было прощальное выступление певца.

- Иосифу Кобзону в Донецке при жизни поставлен памятник.

- Кобзон — почетный гражданин 29 городов России и стран СНГ.

- С 1967 по 1970 год был женат на знаменитой актрисе Людмиле Гурченко.

- Он совершал свыше 40 полетов в месяц.

- Записал порядка 3000 песен.

- Девять раз выступал с концертами в Афганистане во время военных действий.

Читайте также в сюжете: Умер Иосиф Кобзон
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.08.2018 19:00
Гость

- Он совершает свыше 40 полетов в месяц - надо в прошедшее время поставить(((

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