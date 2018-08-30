Умер муж Валентины Матвиенко

Умер супруг председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, сообщает РБК.

Источник издания в аппарате Совфеда подтвердил эту информацию. "Он же в инвалидной коляске [передвигался]. Владимир Васильевич чувствовал себя все хуже в последнее время", — рассказал он.

В пресс-службе Совфеда также подтвердили факт смерти Владимира Матвиенко.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко одним из первых выразил свои соболезнования. На своем сайте он передал слова поддержки родным и близким Матвиенко.

С супругом Валентина Матвиенко познакомилась еще в университете. На пятом курсе Ленинградского химико-фармацевтического института молодые люди поженились. Пара состояла в браке более 40 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон.