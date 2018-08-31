Фото: poembook.ru
Сводную статистику о миграции населения в Сибирском федеральном округе за первую половину текущего года опубликовал Новосибирскстат – Алтайский край остается в числе лидеров по соотношению уехавших из региона граждан к прибывшим.
Так, за первые шесть месяцев этого года в Алтайский край прибыло 34 165 человек, а уехало 36 649 человек. Таким образом, миграционная убыль населения в регионе составила 2484 человека.
Это четвертый показатель среди регионов Сибири. Абсолютным лидером по миграционному оттоку является Омская область (-5408 человек). Далее идет Кузбасс (-2728 человек) и Забайкалье (-2525 человек).
Всего же за полгода в Сибири на 294 213 прибывших в макрорегион приходится 309 015 человек, которые уехали из СФО. Таким образом, из-за миграции Сибирь недосчиталась 14 802 человек.
В плюсе по миграции лишь четыре региона – Новосибирская область и республики Тыва, Алтай и Хакасия.
Комментарии
Неудивительно.
Были бы возможности, половина бы отсюда уехали, нищета, зарплаты мизерные, пенсия -нищая, возможностей устроиться нет
Голосуйте за Томенку,все сбегут!!!
Уезжают в основном умные и работящие а едут из стран бывшего содружества беженцы и переселенцы которые хотят на пособия жить
31.08.2018 09:25
- гость -
Уезжают в основном умные и работящие а едут из стран бывшего содружества беженцы и переселенцы которые хотят на пособия жить
Ну да, умные- уезжают, что бы в итоге работать во всяких забегаловках за те же гроши, возвращаться обратно многим тупо стыдно и по этому доводят себя там то до суицида то до бомжовничества + еще добрая половина уезжает и живут там за счет мамки с папкой, которые им отбашляют проживая здесь. По мне так, вся эта миграция - это такой тренд моды, типо уехал из АК и тут же стал успешным и перспективным и то -сё, а если остался тут - типо неудачник обречен на голод нищету и т.п.
31.08.2018 09:35
Ghost
Желчь и зависть. Больше ты ничего не донес своим комментарием.