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Алтайский край остается в лидерах по уровню оттока населения в Сибири

, ИА "Амител"
Количество выехавших из региона по-прежнему превышает число въехавших

Фото: poembook.ru

Сводную статистику о миграции населения в Сибирском федеральном округе за первую половину текущего года опубликовал Новосибирскстат – Алтайский край остается в числе лидеров по соотношению уехавших из региона граждан к прибывшим.

Так, за первые шесть месяцев этого года в Алтайский край прибыло 34 165  человек, а уехало 36 649 человек. Таким образом, миграционная убыль населения в регионе составила 2484 человека.

Это четвертый показатель среди регионов Сибири. Абсолютным лидером по миграционному оттоку является Омская область (-5408 человек). Далее идет Кузбасс (-2728 человек) и Забайкалье (-2525 человек).

Всего же за полгода в Сибири на 294 213 прибывших в макрорегион приходится 309 015 человек, которые уехали из СФО. Таким образом, из-за миграции Сибирь недосчиталась 14 802 человек.

В плюсе по миграции лишь четыре региона – Новосибирская область и республики Тыва, Алтай и Хакасия.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.08.2018 08:05
- гость -

Неудивительно.

0  0
31.08.2018 08:07
ГОСТЬ

Были бы возможности, половина бы отсюда уехали, нищета, зарплаты мизерные, пенсия -нищая, возможностей устроиться нет

0  0
31.08.2018 08:28
- гость -

Голосуйте за Томенку,все сбегут!!!

0  0
31.08.2018 09:25
- гость -

Уезжают в основном умные и работящие а едут из стран бывшего содружества беженцы и переселенцы которые хотят на пособия жить

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31.08.2018 09:35
Ghost


31.08.2018 09:25
- гость -

Уезжают в основном умные и работящие а едут из стран бывшего содружества беженцы и переселенцы которые хотят на пособия жить


Ну да, умные- уезжают, что бы в итоге работать во всяких забегаловках за те же гроши, возвращаться обратно многим тупо стыдно и по этому доводят себя там то до суицида то до бомжовничества + еще добрая половина уезжает и живут там за счет мамки с папкой, которые им отбашляют проживая здесь. По мне так, вся эта миграция - это такой тренд моды, типо уехал из АК и тут же стал успешным и перспективным и то -сё, а если остался тут - типо неудачник обречен на голод нищету и т.п.

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31.08.2018 09:38
АБОРИГЕН

31.08.2018 09:35
Ghost
Желчь и зависть. Больше ты ничего не донес своим комментарием.

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