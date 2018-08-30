Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма странным рейтинг влиятельных людей России по версии журнала Forbes, сообщает RT.

"Непонятно, какие критерии, на чем основывались... Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список", — сказал Песков.

К слову, сам Песков в этом списке занял 70-е место.

Ранее журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 влиятельных людей России, в котором первое место занял российский лидер Владимир Путин.

В первую пятерку также вошли главы Сбербанка и "Газпрома" Герман Греф и Алексей Миллер, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.