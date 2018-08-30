"Аэрофлот" может ввести плату за выбор мест в самолете

"Аэрофлот" в 2018-2019 годах может ввести платные услуги для пассажиров в рамках борьбы с растущими расходами компании — стать платным может и выбор мест в салоне самолета, передает ТАСС.

Как следует из презентации "Аэрофлота" для инвесторов, для снижения расходов планируется оптимизация эффективности сервисов на борту, в том числе питания и дорожных наборов. Также компания хочет уменьшить число задержек рейсов и открыть новые маршруты для привлечения трансферных пассажиров.

Кроме того, "Аэрофлот" попробует договориться о скидках с контрагентами, в том числе с нефтяными компаниями.

В пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что сейчас при выборе тарифов "Эконом Промо" и "Эконом Бюджет" пассажиры не имеют возможности выбрать место в салоне. И если инициатива о платном выборе мест будет утверждена, такая возможность у них появится.