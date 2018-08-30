Бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ, где долгие годы проходил лечение легендарный певец Иосиф Кобзон, Михаил Давыдов рассказал о причинах смерти артиста, сообщает "РИА Новости".

"Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — рассказал Давыдов.

Врач добавил, что после операции в Германии Иосиф Кобзон регулярно проходил химиотерапию. По его словам, это помогало на какое-то время и болезнь отступала, позволяя выступать, ездить на гастроли и вести активную общественную деятельность.

Прощание с народным артистом СССР состоится в Концертном зале имени Чайковского в Москве.

Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве в воскресенье, 2 сентября.