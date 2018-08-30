Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук заявил, что есть предпосылки для изменения дизайна российских банкнот, сообщает "Интерфакс".

По словам Трачука, возможные изменения, которые будут вносить в дизайн купюр, будут основаны на наблюдениях за новыми банкнотами номиналом 200 и 2 тыс. руб. Для этого Банк России должны устроить результаты проверки этих купюр на долговечность, надежность и устойчивость защиты.

"У нас базовый дизайн банкнот — это разработка 1995–1997 годов. Поэтому объективно предпосылки [для изменения] сформировались", — пояснил Трачук, добавив, что Банк России, скорее всего, будет заинтересован в более "радикальном" обновлении этих купюр.

Он также уточнил, что пока нет решений, какой конкретно номинал купюр эти изменения затронут.

Новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. были введены в обращение осенью 2017 года. Для их популяризации ЦБ выпустил видеоролик, в съемках которого участвовала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Первыми они появились в Москве и тех регионах, которые были изображены на этих купюрах, — в Крыму и на Дальнем Востоке (на банкноте 2 тыс. руб. изображен Владивосток и космодром Восточный, на купюре в 200 руб. — Севастополь).