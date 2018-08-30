Телеведущая Елена Малышева рассказала в беседе с RT о состоянии жительницы Волгограда Светланы Сидоровой, сын которой расклеивал объявления с просьбой помочь найти для его матери лекарство, которое выписали врачи, но его нет в России.

По словам Малышевой, благодаря главному нейрохирургу Министерства здравоохранения Владимиру Крылову выяснилось, что всего два человека в России могут оперировать женщину, причем оба находятся в Новосибирске.

"Нейрохирургу Кириллу Орлову я дозвонилась первому, поэтому он приехал. Пациентка сейчас разговаривает, уже вышла из стабильно тяжелого состояния. Ее до сих пор держат в реанимации, потому что она сложная пациентка для Волгограда", — рассказала Малышева.

21 августа стало известно о госпитализации Светланы Сидоровой. Ее диагноз — аневризма сосудов головного мозга. Около двух недель назад семья не смогла найти в аптеках города выписанный врачами препарат. Тогда ее несовершеннолетний сын написал объявления и пошел расклеивать их на улицах.