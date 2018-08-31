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, ИА "Амител"
Внимание ученых привлек ген NOS3, ответственный за синтез азота в организме

Фото: felomen.ru

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) и Томского национального исследовательского медицинского центра сделали важный шаг в изучении метаболического синдрома, выявив ряд определяющих его полиморфизмов (мутаций генов), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу БФУ. 

Метаболический синдром — комплекс нарушений, проявляющийся в ожирении и повышенном давлении. Он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а зачастую и летальных последствий. 

"Изучение молекулярных механизмов метаболического синдрома сегодня особо важно ввиду его распространенности и роста заболеваемости ожирением", — рассказала заведующая Лаборатории иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ Лариса Литвинова

Авторы статьи в International Journal of Obesity изучили, как на метаболический синдром влияет генетика, сравнив группы из здоровых людей и больных шизофренией, поскольку у тех синдром встречается гораздо чаще.

Внимание ученых привлек ген NOS3, ответственный за синтез азота в организме. Дело в том, что у пациентов с метаболическим синдромом его производство нарушается, делая невозможной нормальную работу кровеносных сосудов.

"Мы нашли связь между полиморфизмом — заменой звена нуклеотидной цепи T-786C в NOS3 — и показателями метаболического синдрома: высоким уровнем глюкозы и кровяным давлением, концентрацией холестерина и триглицеридов в крови", — сообщила Литвинова.

По ее словам, полиморфизм T-786C определяется регуляцией уровня холестерина. Притом для больных шизофренией он играет особую "защитную" роль, нейтрализуя повреждающие молекулярные вещества за счет усиленного синтеза плазматических нитритов.

Помимо T-786C, ученые описали два других полиморфизма NOS3, повышающие риск нарушения обмена веществ у здоровых людей. Они подчеркивают важность дальнейших исследований для "победы" над метаболическим синдромом с помощью генной инженерии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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