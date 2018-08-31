Госдепартамент США призвал Россию прекратить "кошмарить" международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе, сообщает RT.

"Мы призываем Россию не кошмарить международное судоходство в Азовском море и Керченском проливе", — говорится в заявлении официального представителя ведомства Хезер Науэрт.

Она заявила, что Россия "задержала сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов".

Науэрт назвала данные действия примерами "российской кампании по подрыву и дестабилизации Украины".