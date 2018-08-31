Двойной прыжок на десятитонных грузовиках исполнили пилоты "КАМАЗ-мастер" во время состоявшегося в четверг, 30 августа, автошоу в Казани, сообщает "Пятый канал".

Зрелище гонщики подарили жителям на День города, а также День Республики Татарстан. Для проведения ставшего уже традиционным в этот праздник автошоу Kazan City Racing на площади Тысячелетия была сооружена 800-метровая трасса и восьмиметровый трамплин.

Как сообщает "Татар-иноорм", прыжок на гоночных грузовиках Эдуард Николаев и Айрат Мардеев показали трижды.