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Зарплаты медработников не соответствуют майским указам

, ИА "Амител"
Персонал, на который распространяются майские указы 2012 года, составляет половину от всех работников больниц и поликлиник

Фото: kazanreporter.ru

Несмотря на то, что правительство отчиталось о выполнении майского указа президента относительно зарплат медицинских работников, фактически работающий механизм увеличения заработков и мотивации врачей так и не был создан. Более чем 10% медучреждений не хватило бы денег на зарплату даже половине персонала в случае реального выполнения поручений Владимира Путина, выяснил РБК, изучив данные официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru.

Майские указы изначально были малореалистичны, отметили эксперты. Если указы будут выполнены в полном объеме и по всем штатным планировкам, то на заработную плату медикам придется потратить до 90% от региональных бюджетов на здравоохранение. В итоге один из методов выполнения майских указов — перевод врачей на неполную, но формально повышенную ставку. Резкое повышение зарплат медработники заметили в начале 2018 года. Перед выборами стали платить очень большие зарплаты, но сейчас эти выплаты сокращаются, отметили эксперты. Так, в январе–марте 2018 года зарплаты, как сообщалось, значительно выросли в целом ряде научных учреждений и больниц.

Всего в России, согласно сайту, 8,2 тыс. медицинских учреждений. Издание изучило отчеты 7,3 тыс. из них, то есть всех разместивших финансовую отчетность за прошлый год. В 2012 году президент поручил правительству добиться того, чтобы к 2018 году зарплаты врачей достигли 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров — 100%. 

По расчетам издания, медицинский персонал, на который распространяются майские указы 2012 года, составляет половину от всех работников больниц и поликлиник. Таким образом, учитывая указанную в бухгалтерской отчетности среднюю зарплату сотрудников и количество штатных единиц в медицинских учреждениях, при выполнении задания президента в 2017 году у 864 из них не осталось бы средств на оплату труда остальных сотрудников: уборщиц, бухгалтеров и т. д.

В 2,3 тыс. больниц в случае полноценного выполнения майских указов зарплата немедицинского персонала была бы ниже прожиточного минимума. В 3,3 тыс. медицинских учреждений при этом условии средняя зарплата этой части сотрудников была бы ниже средней по региону. До средних по региону заработки немедицинских работников на конец 2017 года могли бы дотянуть только в 814 больницах России. Исходя из этого, можно сделать предположение, что на конец 2017 года майские указы не могли быть реально исполнены в большинстве российских медицинских учреждений.

Правительство отчиталось о выполнении майских указов в апреле 2018 года. "Зарплаты учителей, медицинских работников, преподавателей вузов и работников культуры, педагогических работников детских садов и социальных работников вышли на заданные в майских указах показатели", — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в Госдуме.

В пресс-службе Минздрава заявили, что заданные в майских указах целевые показатели по зарплате медицинских работников за четвертый квартал 2017 года выполнены. "По данным Росстата, в первом полугодии 2018 года в некоторых регионах отмечено недостижение целевых показателей по заработной плате. По итогам года целевые показатели будут выполнены. Соответствующий уровень заработной платы иного персонала учреждений (бухгалтеры, юристы, уборщики производственных помещений и др.) обеспечивался в соответствии с трудовыми договорами работников", — говорится в ответе ведомства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.08.2018 08:35
- гость -

Майские указы это просто пурга от одного сказочника

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31.08.2018 08:49
Гид

Надеюсь к следующему году увеличится.

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31.08.2018 09:12
- гость -

Кто в мае указы издает потом всю жизнь с ними маятся будет)

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31.08.2018 09:19
- гость -

Зарплаты медработников не соответствуют майским указам

Они вообще ничему не соответствуют. Когда старая гвардия медработников уйдёт, мы все следом передохнем, потому что новая приходящая на смену тупая наглая и ленивая.

0  0
31.08.2018 09:22
- гость -

а может 80%? так как в большинстве больниц просто сократили персонал а их обязанности и часть зар.платы раскидали на остальных, люди живут на работе что бы заработать эту среднюю зар.плату

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