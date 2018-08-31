В Пригородном районном суде Свердловской области вынесен приговор по делу 63-летней жительницы села Покровского Ирины Куценок, которую обвинили в организации незаконного собрания, пишет URA.RU.

"Дело прекращено в связи с отсутствием административного правонарушения", — сообщили в суде.

Как сообщается, пенсионерка пожаловалась в ГТРК "Вести Урал" на отсутствие горячей воды. Она попросила нескольких соседей прийти к ней домой, когда приедут журналисты, чтобы рассказать о проблеме.

Однако журналисты не приехали. Но ситуацией воспользовались глава администрации села Марина Сельская и депутат горноуральской гордумы Алла Семенова. Они обвинили пенсионерку в несанкционированном собрании и написали на нее заявление в прокуратуру.