Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что предложения президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе, озвученные им накануне, оформят в виде поправок в начале следующей недели, передает ТАСС.
На заседании президиума ЕР в четверг, 30 августа, было принято решение поручить подготовку поправок думской фракции партии.
"Мы понимаем, что речь идет о том, что поправки должны появиться в начале следующей недели", — подчеркнул Исаев.
Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением по вопросу пенсионной реформы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.
Комментарии
На самом деле мне кажется,что сейчас вообще нет смысла о чем-то переживать, все спорные моменты по этому вопросу точно решат.
Когда смотрела телеобращение было видно как Владимир Владимирович сам глубоко переживает всю эту проблему и понятное дело хочет сделать как можно лучше..
кто внимательно смотрел обращение тот понял что нам писец, своими словами что на 7-8 лет денег еще хватит выплачивать он полностью подтвердил мою догадку что никакого экономического роста ожидать не стоит, будем просто проедать остатки
Кто бы что не говорил, а Путин красавчик!
наконец-то справедливость восторжествовала, вместо людоедского +5/+8 будет +5/+5
~800 тыс. с каждого теперь уже непенсионера пойдут на благоугодые дела
надо делиться
так победимЪ
а как же референдум???
31.08.2018 09:18
Позитив
так переобуваться ещё никто не умеет
Лиза, Николай! Вы - враги народа!
вот вас (точнее тебя) встретить... в рожу бы плюнуть!
а как же 25 млн. высокотехнологичных и высокооплачиваемых мест на которых каждый работник сможет кормить по 3-4 пенсионера?
Радует что ВВ услышал людей и снизил пенсионный возраст