Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что предложения президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе, озвученные им накануне, оформят в виде поправок в начале следующей недели, передает ТАСС.

На заседании президиума ЕР в четверг, 30 августа, было принято решение поручить подготовку поправок думской фракции партии.

"Мы понимаем, что речь идет о том, что поправки должны появиться в начале следующей недели", — подчеркнул Исаев.

Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением по вопросу пенсионной реформы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.