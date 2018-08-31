Пятница, 31 Август, 09:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,08
€ 79,68
476857
17°
Обь
115см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Умер Иосиф Кобзон День знаний-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Пенсионную реформу поправят в начале следующей недели

, ИА "Амител"
Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением по вопросу пенсионной реформы

Фото: ria.ru

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что предложения президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе, озвученные им накануне, оформят в виде поправок в начале следующей недели, передает ТАСС.

На заседании президиума ЕР в четверг, 30 августа, было принято решение поручить подготовку поправок думской фракции партии.

"Мы понимаем, что речь идет о том, что поправки должны появиться в начале следующей недели", — подчеркнул Исаев.

Владимир Путин 29 августа выступил с телеобращением по вопросу пенсионной реформы. Он предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет, предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, снизить стаж для досрочного выхода на пенсию, а также разработать расширенные гарантии для граждан предпенсионного возраста.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.08.2018 09:07
Николай

На самом деле мне кажется,что сейчас вообще нет смысла о чем-то переживать, все спорные моменты по этому вопросу точно решат.

0  0
31.08.2018 09:12
Лиза

Когда смотрела телеобращение было видно как Владимир Владимирович сам глубоко переживает всю эту проблему и понятное дело хочет сделать как можно лучше..

0  0
31.08.2018 09:16
- гость -

кто внимательно смотрел обращение тот понял что нам писец, своими словами что на 7-8 лет денег еще хватит выплачивать он полностью подтвердил мою догадку что никакого экономического роста ожидать не стоит, будем просто проедать остатки

0  0
31.08.2018 09:18
Позитив

Кто бы что не говорил, а Путин красавчик!

0  0
31.08.2018 09:19
- гость -

наконец-то справедливость восторжествовала, вместо людоедского +5/+8 будет +5/+5
~800 тыс. с каждого теперь уже непенсионера пойдут на благоугодые дела
надо делиться
так победимЪ

0  0
31.08.2018 09:20
- гость -

а как же референдум???

0  0
31.08.2018 09:21
- гость -

31.08.2018 09:18
Позитив
так переобуваться ещё никто не умеет

0  0
31.08.2018 09:21
- гость -

Лиза, Николай! Вы - враги народа!
вот вас (точнее тебя) встретить... в рожу бы плюнуть!

0  0
31.08.2018 09:27
- гость -

а как же 25 млн. высокотехнологичных и высокооплачиваемых мест на которых каждый работник сможет кормить по 3-4 пенсионера?

0  0
31.08.2018 09:38
Гость

Радует что ВВ услышал людей и снизил пенсионный возраст

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:34
Светофоры отключают 31 августа в Барнауле на трех перекрестках 0
09:24
СБУ доложила о поимке пророссийских агитаторов, "вмешивающихся в выборы" 1
09:17
Пропавший молодой барнаулец найден живым 1
09:06
Образовательную программу для детей с аутизмом будут тестировать в России 0
08:56
Пенсионную реформу поправят в начале следующей недели 10
08:37
Пенсионерку, которая встретилась с односельчанами у забора, отправили в суд 0
08:29
Зарплаты медработников не соответствуют майским указам 5
08:06
Выходные для всей семьи: какие развлечения ждут барнаульцев 1-2 сентября 0
07:50
Киловатт – рубли: 10 действенных советов, как сэкономить на электричестве 9
07:34
Алтайский край остается в лидерах по уровню оттока населения в Сибири 6
07:19
Дом с тремя выходами и прудом с рыбками продают в Барнауле за 23 млн руб. 8
07:03
Какая вода попадает в Барнаулку после очистных сооружений 1
06:48
День знаний: куда 1 сентября сходить с ребенком в Барнауле 0
06:32
Лето, до свидания: подборка потешных "жарких" фотографий 0
06:17
Туман, дожди и грозы: каким будет последний день лета в Алтайском крае 0
06:01
Не туркластерный вид: старые люки "портят" новую плитку в центре Барнаула 4
05:59
Переписку Ельцина с Клинтоном о Путине "рассекретили" в США 4
04:52
Прощание с Кобзоном состоится в зале имени Чайковского в Москве 0
03:10
Нурмагомедов за предстоящий бой с Макгрегором получит более $10 млн 0
02:23
Прыжок КамАЗов в честь Дня Татарстана в Казани попал на видео 0
01:47
Госдеп призвал Россию прекратить "кошмарить" судоходство в Азовском море 2
00:20
Российские ученые нашли причины, вызывающие ожирение 0
23:49
Малышева рассказала о жительнице Волгограда, чей сын расклеивал объявления 2
23:32
Глава "Гознака" сообщил о возможных изменениях дизайна банкнот 0
23:18
Космонавты на МКС устраняют проблему с утечкой воздуха 0
22:42
Врач назвал причину смерти Иосифа Кобзона 2
22:28
"Аэрофлот" может ввести плату за выбор мест в самолете 3
22:17
Песков назвал странным рейтинг Forbes самых влиятельных россиян 2
21:47
Цены на крепкий алкоголь в РФ выросли на 8%, несмотря на заморозку акцизов 1
21:23
Россияне назвали самые лучшие способы поиска второй половинки 1
21:19
Уральские коллекторы разыскали мумию должника 0
20:43
Таганрог атаковали миллионы комаров 3
20:23
Счетная палата оценила исполнение бюджета за 2017 год 1
20:00
Умер муж Валентины Матвиенко 5
19:42
Названы дата и место похорон Иосифа Кобзона 0
19:36
Пентагон: США больше не в состоянии защитить себя от России и Китая 0
19:28
Главный певец СССР: какими композициями прославился Иосиф Кобзон 1
19:08
Коротко о главном: главные полисмены Алтая, АКЗС и смерть Кобзона
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 августа
18:51
Таким вы его не знали: неизвестные факты из биографии Иосифа Кобзона 0
18:41
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона 0
18:36
Адвокат Петросяна: Степаненко требует отдать старые книги про оккультизм 0
18:24
"Его отличала готовность жертвовать собой": Володин о смерти Кобзона 0
18:04
Человек-легенда: фотоподборка памяти великого Иосифа Кобзона 0
17:57
"Единая Россия" выразила соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона 1
17:29
Умер Иосиф Кобзон 7
17:22
Кандидат в губернаторы Алтайского края встретится с жителями Поспелихи 16
17:13
Большинство россиян готовы навсегда покинуть страну ради достойной работы 7
17:07
Тело альпиниста обнаружили в ледниках горной вершины на Алтае 0
16:51
Валовой сбор зерна превысил миллион тонн в Алтайском крае 0
16:42
Полиция на Алтае более трех лет ищет пропавшего путешественника 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.