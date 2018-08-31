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Названы лучшие позы женщин для красивых фотографий

, ИА "Амител"
В первую очередь фотограф советует отказаться от сложенных в трубочку губ

Фото: erowall.com

Профессиональный фотограф Катерина Матусова рассказала женщинам, какие позы смотрятся наиболее выигрышно в кадре, а каких следует избегать, пишут "Известия". 

В первую очередь фотограф советует отказаться от сложенных в трубочку губ и призывает девушек делать "живые портреты": двигаться перед камерой, не замирать, а, напротив, вести себя легко и естественно. 

По словам Матусовой, самая популярная поза — вполоборота. Главное — не поднимать плечи, поскольку это укорачивает шею. Нужно стараться выглядеть нежно и немного загадочно, как будто кто-то окликнул и в этот момент сфотографировал.

Следующий популярный ход — руки около лица. Позировать таким образом довольно сложно, поэтому фотограф рекомендует потренироваться перед зеркалом, а во время съемки расслабить руки и просто плавно ими двигать. 

Чтобы сделать красивый снимок в полный рост, нужно запомнить, что руки и ноги не должны "вылетать" за границы кадра. 

Также удачно получаются фотографии, снятые сверху. В этом случае, как говорит Матусова, важно придумать интересный образ и красиво лечь.  

Любимый вариант многих фотографов — кадры в движении, когда вы можете ходить, бегать, прыгать или кружиться в платье. При этом дублей нужно делать очень много, поскольку при движении уровень брака сильно повышается, но несколько кадров понравятся точно. 

Матусова подчеркивает, что для хороших снимков иногда не нужно выдумывать ничего сверхъестественного — достаточно найти живописную локацию и симпатично в ней присесть. Располагаться лучше боком к камере, руки оставить на виду, а ноги  расположить так, чтобы было видно обе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.08.2018 10:07
Грантштейн

Просто посмотрите Инсту)
Все девушки на носочках, вполоборота, рабочей стороной)
Все эти неестественные позы уже давным давно известны)

0  0
31.08.2018 10:12
Инна

А фотография к новости - это, не пойму, пример хорошего снимка или наоборот?
Обрезана нога, попа втянута, плечо закрывает часть лица, не видно ни талии, ни груди.
Зато "загадочно, как будто кто-то окликнул и в этот момент сфотографировал." - это да. *ирония*

0  0
31.08.2018 10:14
- гость -

страна в .опе, ВВП падает, инфляция прет, производства нет, а эти выбирают как лучше сфотаться

0  0
31.08.2018 10:15
- гость -

красиваяна фото
Инна а от зависти сиски уменьшаются

0  0
31.08.2018 10:23
- гость -


31.08.2018 10:07
Грантштейн

А разве есть у девушек не рабочие стороны...

0  0
31.08.2018 10:24
- гость -


31.08.2018 10:14
- гость - ну вам можно уже и того..этого...

0  0
31.08.2018 10:30
- гость -

31.08.2018 10:23
- гость -


есть
пятки

0  0
31.08.2018 10:31
- гость -

31.08.2018 10:12
Инна

где это втянута то?
весьма вдувабельная особа

0  0
31.08.2018 10:33
- гость -

где это втянута то?
весьма вдувабельная особа
женщины всегда хаят других если те красивее

0  0
31.08.2018 10:37
- гость -

31.08.2018 10:33
- гость -

согласный
пущай свою запилит, штоб не быть голословной

0  0
31.08.2018 11:10
- гость -


31.08.2018 10:30
- гость -
Со стороны пяток...

0  0
31.08.2018 11:12
- гость -

А вот мне кажется , что коленно-локтевая поза с прогибом спины была бы лучше....

0  0
31.08.2018 11:14
- гость -

А вот мне кажется ну вставайте, обсудим

0  0
31.08.2018 11:27
Инна

Я про позу неудачную для фотографии, про выгиб не в ту сторону, а вы мне уже напридумывали и комплексов, и агрессии.
Про внешность девушки с моей стороны не было ни единого слова.
Не то, что с вашей в мою.

0  0
31.08.2018 11:33
- гость -

Я про позу неудачную для фотографии, про выгиб не в ту сторону, ну выгнись удачно, обсудим, спец диванный

0  0
31.08.2018 11:36
- гость -

какие все злые и агрессивные, готовы накинуться на любого мимо проходящего, облаять и покусать.
только слюной и можете брызжать, не захлебнитесь

0  0
31.08.2018 11:42
- гость -


31.08.2018 11:36
- гость -

а что умеете?

0  0
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