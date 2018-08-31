Профессиональный фотограф Катерина Матусова рассказала женщинам, какие позы смотрятся наиболее выигрышно в кадре, а каких следует избегать, пишут "Известия".

В первую очередь фотограф советует отказаться от сложенных в трубочку губ и призывает девушек делать "живые портреты": двигаться перед камерой, не замирать, а, напротив, вести себя легко и естественно.

По словам Матусовой, самая популярная поза — вполоборота. Главное — не поднимать плечи, поскольку это укорачивает шею. Нужно стараться выглядеть нежно и немного загадочно, как будто кто-то окликнул и в этот момент сфотографировал.

Следующий популярный ход — руки около лица. Позировать таким образом довольно сложно, поэтому фотограф рекомендует потренироваться перед зеркалом, а во время съемки расслабить руки и просто плавно ими двигать.

Чтобы сделать красивый снимок в полный рост, нужно запомнить, что руки и ноги не должны "вылетать" за границы кадра.

Также удачно получаются фотографии, снятые сверху. В этом случае, как говорит Матусова, важно придумать интересный образ и красиво лечь.

Любимый вариант многих фотографов — кадры в движении, когда вы можете ходить, бегать, прыгать или кружиться в платье. При этом дублей нужно делать очень много, поскольку при движении уровень брака сильно повышается, но несколько кадров понравятся точно.

Матусова подчеркивает, что для хороших снимков иногда не нужно выдумывать ничего сверхъестественного — достаточно найти живописную локацию и симпатично в ней присесть. Располагаться лучше боком к камере, руки оставить на виду, а ноги расположить так, чтобы было видно обе.