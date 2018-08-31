Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что дискуссия вокруг пенсионной реформы демотивировала избирателей перед предстоящими выборами, сообщает URA.RU.
Об этом Федоров сказал в четверг, 30 августа, на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). По его мнению, в условиях низкоконкурентных выборов избиратель чаще всего не голосует за оппозиционных кандидатов, а просто не приходит на избирательные участки, выражая свое недовольство таким образом.
Еще одна причина снижения явки, по мнению Федорова, — электоральная усталость. "Мы все пережили весной интенсивную и насыщенную кампанию".
Глава ФоРГО Константин Костин также признал, что обсуждение пенсионной реформы сказалось на всех избирательных кампаниях, которые пройдут 9 сентября.
"Но у глав регионов было больше рычагов, чтобы минимизировать риски за счет социальных инициатив и адресной работы в региональной повестке. "Единой России" было сложнее, ее рейтинговые потери были ощутимее и ресурсы, чтобы отыгрывать эти потери, скромнее", — подчеркнул Костин.
Ранее ФоРГО представил доклад с обзором кампаний по выборам губернаторов в 2018 году. В документе говорилось о том, что во всех 22 регионах, где пройдут выборы глав регионов, у главных кандидатов нет реальных конкурентов.
Комментарии
Ну не знаю, мои друзья все ходят голосовать. Потому что все понимают важность.
Ну не знаю, никто из моих друзей не ходит голосовать. Потому что все понимают формальность данной процедуры.
Так у тебя друзья аборигены, вы в пещере наверное живёте.
146% нашему в любом случае нарисуют! Было бы хорошо, если бы ЕдРо, проиграло, как это было на выборах Сурикова и Евдокимова. Очередные, ни чем не подкрепленные сотрясения воздуха в стиле ЕР: новые дороги, школы, высокие зп. Уже слышали про то, как мы будем в 2 раза меньше платить за энергию, получать долю от природных ресурсов и тп. Выбирайте, чтобы потом не жаловаться...
Я против дтванной аналитики,нужно ходить и выбирать власть!!!
Какой смысл идти голосовать если кандидаты словоблуд на словоблуде и словоблудом погоняет а победит все равно тот словоблуд кого царь еще 3 месяца назад назначил
А я вот ещё больше уверывал в несомненной победе Нашего Томенки!
31.08.2018 10:42
+1000!!!
Я считаю Томенко отличный кандидат на место губернатора.
Вот это ложь: "Избиратель чаще всего не голосует за оппозиционных кандидатов, а просто не приходит на избирательные участки"! Нигде оппозиционные партии до т.н. выборов не допущены, у нас это Рау, поэтому люди и не идут. А ЕР свою паству на выборы загонит и нужный процент обеспечит, да и Шпилькина еще никто не опроверг - сколько миллионов в этот раз нарисуют?!
Опять эти боты Прусаковой ))))
31.08.2018 10:54
Гость
НЕТ
прочитай для начала значение слова Абориген, перед как рот открывать
сорри, это для 10-45 конечно
Я за Томенко!
Сейчас у народа должен быть лозунг "Голосуй за любого, кроме Томенко!". Главная задача - прокатить варяга-булгахтера.
31.08.2018 10:45
Аборигену
Ты искромётен и оригинален, как пятничная блевотина в субботнее утро.
Томенко наш губернатор, благодаря ему я не трачу денег на лапшу, с лихвой хватает той которую снимаю с ушей)))
Как можно голосовать за того кто идет о пжив, за повышение пенсионного возраста и летает на бизнесджетах - богданыч поскромнее и, помнится, незаменимым был, может взад вернуться его попросить...
31.08.2018 11:26
- гость -
Все годы его правления всё было хорошо, ну нам так говорили. А теперь говорят, щас внезапно выяснилось, что было-то всё плохо! От это поворот. Как теперь обратно звать, в глаза смотреть?)
Почему коммунисты не вышли на выборы 9 сентября?
Их бы сейчас выбрали на волне пенсионной реформы.
Это наводит на мысль о нечестной конкуренции .
31.08.2018 10:54
Гость
Поддерживаю!
дискуссия вокруг пенсионной реформы демотивировала избирателей перед предстоящими выборами
не дискуссия, а единое голосование членов ер, партии президента, партии председателя правительства - ладно бы списочники, они ничего не обещали, но одномандатники расчихлились по полной программе...
Я не вижу смысла идти на эти выборы. Везде висят плакаты с томенко. Нигде не видела, чтобы были другие претенденты. Только тут на амике видела статью где четыре кандидата. Смысл идти на выборы, если население даже не знает про других кандидатов, везде же только один висит.
А еще бесит что дня города лишили из-за этих никому не нужных выборов.
классная идея... не пойду, пожалуй...
Скоро всё успокоиться. Исторический момент, блин.
Идите и голосуйте против или за кого то другого. Нельзя не ходить , бороться надо.