Глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что дискуссия вокруг пенсионной реформы демотивировала избирателей перед предстоящими выборами, сообщает URA.RU.

Об этом Федоров сказал в четверг, 30 августа, на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО). По его мнению, в условиях низкоконкурентных выборов избиратель чаще всего не голосует за оппозиционных кандидатов, а просто не приходит на избирательные участки, выражая свое недовольство таким образом.

Еще одна причина снижения явки, по мнению Федорова, — электоральная усталость. "Мы все пережили весной интенсивную и насыщенную кампанию".

Глава ФоРГО Константин Костин также признал, что обсуждение пенсионной реформы сказалось на всех избирательных кампаниях, которые пройдут 9 сентября.

"Но у глав регионов было больше рычагов, чтобы минимизировать риски за счет социальных инициатив и адресной работы в региональной повестке. "Единой России" было сложнее, ее рейтинговые потери были ощутимее и ресурсы, чтобы отыгрывать эти потери, скромнее", — подчеркнул Костин.

Ранее ФоРГО представил доклад с обзором кампаний по выборам губернаторов в 2018 году. В документе говорилось о том, что во всех 22 регионах, где пройдут выборы глав регионов, у главных кандидатов нет реальных конкурентов.