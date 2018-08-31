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Образовательную программу для дошкольников с аутизмом, помогающую им стать самостоятельными, будут тестировать в РФ с 1 сентября. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на "Известия".

В пресс-службе Минпросвещения рассказали, что ведомство разработало адаптированную образовательную программу для дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС). Цель программы - помочь детям стать самостоятельными, ослабить их зависимость от родителей, а также успешно интегрировать в общество в дальнейшем.

Тестирование программы стартует 1 сентября. Воспитатели будут учить детей, в частности, держать столовые приборы, чашки, есть, чистить зубы, одеваться без помощи взрослых. Некоторые дети с РАС, приходя в детский сад, не отзываются на свое имя, что также предстоит исправить педагогам.

Газета уточняет, что дошкольников с аутизмом также научат совершать последовательные действия, то есть планировать поведение. "Детям предложат для этого, например, собирать пирамидки, домики из блоков, нанизывать бусы, выстраивать последовательности из трех и более картинок в правильном порядке", — пишет издание.

Особое внимание будет уделено физическому здоровью детей. Уточняется, что специалисты предлагают использовать для развития такие упражнения, как катания на мяче, прыжки через скамейку, и предлагают увлекать дошкольников плаванием.

Сообщается, что тесты программы продлятся до января 2020 года. По их итогам документ будет доработан и размещен в реестре примерных основных общеобразовательных программ, которые рекомендованы министерством для всеобщего использования.