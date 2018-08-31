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СБУ заявила, что заблокировала в Днепропетровской области работу группы пророссийских "агитаторов", которых спецслужбы РФ якобы привлекли к подготовке "вмешательства" в выборы главы украинского государства посредством деятельности в интернете. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Правоохранители сообщили, что спецслужбы РФ привлекли к "сотрудничеству" жителей Днепра, Кривого Рога и Никополя, являвшихся администраторами групп в соцсетях. Уточняется, что якобы украинцам поставили задание "подготовить плацдарм" для воздействия на ход выборов президента "путем манипулирования общественным мнением интернет-пользователей".

Также в СБУ сообщили, что "провокаторы" должны были искать блогеров и активных пользователей в Сети, которые за деньги должны были публиковать политические новости из РФ, а также привлекать подставных лиц для регистрации сайтов в украинском сегменте интернета.

"Исполнители должны были "перекручивать" новости для дискредитации органов государственной власти и местного самоуправления и создать в социальных сетях группы якобы патриотического направления. На этих ресурсах была запланирована публикация деструктивных материалов, в том числе с призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины и нарушению ее территориальной целостности", — цитирует агентство сообщение СБУ.

В записи на сайте ведомства также присутствует видеоролик, где трое неизвестных мужчин со скрытыми мозаичной графикой лицами рассказывают о том, как действовали по заданию "российских агентов".

По факту совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины открыто уголовное производство. Правоохранители собирают доказательства для привлечения фигурантов к ответственности.

Ранее президент страны Петр Порошенко заявил, что РФ уже начала "активно вмешиваться" в выборы на Украине через соцсети. Он подчеркивал, что Москва "уже хорошо набила себе руку", якобы вмешавшись в референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и в референдум по Brexit.