Фото: ria56.ru

Светофоры отключают в пятницу, 31 августа, на трех перекрестках в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.

В связи с проведением плановых ремонтных работ 31 августа будет осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках:

пересечение проспекта Комсомольского с улицей Сизова (с 09:00 до 16:00);

проспект Красноармейский, 4 (с 13:00 до 16:00);

пересечение улицы Гоголя с проспектом Красноармейским (с 13:00 до 16:00).

Участников дорожного движения просят соблюдать требования дорожных знаков.