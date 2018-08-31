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Светофоры отключают в пятницу, 31 августа, на трех перекрестках в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.
В связи с проведением плановых ремонтных работ 31 августа будет осуществлено отключение светофорных объектов на следующих участках:
- пересечение проспекта Комсомольского с улицей Сизова (с 09:00 до 16:00);
- проспект Красноармейский, 4 (с 13:00 до 16:00);
- пересечение улицы Гоголя с проспектом Красноармейским (с 13:00 до 16:00).
Участников дорожного движения просят соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии
На красноармейском 4 как без светофора? Да ещё в разгар рабочего дня... Капец! Три полосы в гору, три с горы, трамвай прямо, трамвай вбок, и четыре полосы поперек... В этом то месте нельзя ночью это сделать? Плюс заезд к Марии Ра