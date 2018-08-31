Компания ООО "Русская кожа Алтай" официально стала первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Заринск". Соответствующая информация опубликована пресс-службой министерства экономического развития Алтайского края.

Отмечается, что предприятие работает на территории моногорода с 2015 года и осуществляет выпуск березовой фанеры, в том числе ламинированной. За прошедшие три года комбинат планомерно развивал материально-техническую базу, увеличивая численность занятых на производстве с 32 до 140 человек.

Ожидается, что в статусе резидента ТОСЭР компания продолжит модернизацию производства и вдвое увеличит объемы выпускаемой продукции, а также рассмотрит возможность организации выпуска ДСП. Первый этап инвестиционного проекта предусматривает инвестиции на приобретение деревообрабатывающего оборудования на сумму более 73 миллионов рублей. Его монтаж и пусконаладку планируется завершить в феврале 2019 года. Будет создано около 100 рабочих мест.

Решение о заключении соглашения с ООО "Русская кожа Алтай" об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Заринск" было принято 2 августа 2018 года на заседании региональной межведомственной комиссии. В нем, к слову, принял участие врио губернатора края Виктор Томенко, который заверил, что объем инвестиций компании будет в районе 2 миллиардов рублей.