Павловский деревообрабатывающий комбинат, входящий в холдинг "Алтайлес", – уникальное предприятие, запуск которого позволит решить весьма актуальную для Алтайского края проблему – утилизацию отходов от заготовки древесины. Опилки, щепа, порубочные остатки и прочее сырье низкого качества – такая древесина представляет серьезную угрозу для экологии региона, захламляя леса и увеличивая пожарную опасность.

Строительство завода, который будет производить плиты MDF и HDF, уже находится в завершающей стадии: сегодня практически завершен монтаж мощного центрального энергоблока, который будет генерировать тепловую энергию для технологических целей и отопления зданий, а также механический монтаж оборудования – линии производства плиты, транспортера подачи щепы. В активной фазе находятся теплоизоляционные, электромонтажные и внутренние отделочные работы, продолжается монтаж участка сушки сепарации, строительство склада и силосов для хранения щепы, монтаж линии рубки щепы и строительство цеха по производству щепы. Одновременно со строительством ведется благоустройство территории.

Уже сейчас лесная холдинговая компания "Алтайлес" ведет набор сотрудников для работы на новом деревообрабатывающем комбинате.

Подробную информацию об условиях работы и обязанностях можно узнать на официальном сайте www.altailes.com в разделе "Вакансии". Ждем ваши резюме на электронную почту: altailes@altailes.com или по телефону 8(38581) 2-19-65.