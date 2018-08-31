Павловский деревообрабатывающий комбинат, входящий в холдинг "Алтайлес", – уникальное предприятие, запуск которого позволит решить весьма актуальную для Алтайского края проблему – утилизацию отходов от заготовки древесины. Опилки, щепа, порубочные остатки и прочее сырье низкого качества – такая древесина представляет серьезную угрозу для экологии региона, захламляя леса и увеличивая пожарную опасность.
Строительство завода, который будет производить плиты MDF и HDF, уже находится в завершающей стадии: сегодня практически завершен монтаж мощного центрального энергоблока, который будет генерировать тепловую энергию для технологических целей и отопления зданий, а также механический монтаж оборудования – линии производства плиты, транспортера подачи щепы. В активной фазе находятся теплоизоляционные, электромонтажные и внутренние отделочные работы, продолжается монтаж участка сушки сепарации, строительство склада и силосов для хранения щепы, монтаж линии рубки щепы и строительство цеха по производству щепы. Одновременно со строительством ведется благоустройство территории.
Уже сейчас лесная холдинговая компания "Алтайлес" ведет набор сотрудников для работы на новом деревообрабатывающем комбинате.
Подробную информацию об условиях работы и обязанностях можно узнать на официальном сайте www.altailes.com в разделе "Вакансии". Ждем ваши резюме на электронную почту: altailes@altailes.com или по телефону 8(38581) 2-19-65.
Комментарии
зарплату огласите оклады????аууууу
в вакансиях всё расписано
бух 1С
полный соцпакет;
заработная плата от 18 тыс. руб.
норм для начала с учетом если есть премии что с Павловска никто не идет работать?
до пасловска 55 км от города, ничётак добиратся тудасюда, а если задержалса, ночюй там ага
Что -то не зарплаты, а зряплаты.Опять по принципу назначались-для данной местности и это много))
ничётак добиратся тудасюда,
Написано служебный автобус.Ну пойдешь работать на современное производство механиком?
31.08.2018 12:33
- гость -
вот как раз механиком прийдётся задерживаться, на чём потом добираться.
А пойти механником, ну смотря какая ЗП, и опятьже на чём добираться если подзадержался часикв до 11 вечера?
я б бухом пошла.. у меня сейчас 21 тыщща там дадут столько же?
Я б электриком пошел, но кто меня возмет. Скажут: "Пошел".
31.08.2018 12:33
- гость -
вот как раз механиком прийдётся задерживаться
Не получится, там все согласно ТК
Кстати з/п 17-20, да еще соц.пакет...мечта просто
В 2000 году директору Алтайлеса было лет 25. Директор тот же самый? Древесину в Китай, щепу,бури и песок в Алтайский край.
31.08.2018 13:12
- гость -
ТК говорите, ну-ну....