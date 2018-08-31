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Проблемы со зрением у детей в Алтайском крае вызывают тревогу у специалистов — к окончанию школы более 60% учащихся имеют зрительные нарушения, сообщают "Вести 22".

Более того, офтальмологи полагают, что через 10 лет эта цифра достигнет 80%.

В качестве главных причин, которые обуславливают проблемы со зрением, называются наследственность, большая нагрузка на глаза, а также злоупотребление гаджетами.

По словам заместителя главного врача краевой офтальмологической больницы Владимира Ткачева, гаджеты оказывают большее воздействие на глаза, чем тот же компьютер или книга.

"Очень важно положение, в котором ребенок занимается зрительной нагрузкой. Если это комфортная и удобная парта со стандартным расстоянием 35-40 сантиметров, то это одна история. А если это лежа на диване с гаджетом в руках и голова в пол-оборота, то это другая ситуация и совершенно другое воздействие на нашу зрительную систему", — подчеркивает он.

Во избежание проблем со зрением специалисты рекомендуют снижать нагрузку на глаза. Детям необходимо делать 15-минутные перерывы каждые 40-50 минут, проведенные за книгой или компьютером.

Смартфонами детям до 10 лет можно пользоваться по 30 минут два раза в день, а предельное время для школьников до 16 лет, по словам Владимира Ткачева, составляет 2,5 часа, но с обязательными перерывами.