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Жители Барнаула смогут установить мировой рекорд в Парке спорта 2 сентября

, ИА "Амител"
Массовая городская тренировка начнется в 19.00

Фото: "Алтайский спорт"

Жители Барнаула 2 сентября могут установить мировой рекорд по самой массовой городской тренировке. Мероприятие пройдет в Парке спорта Алексея Смертина.

Чтобы рекорд был установлен, необходимо собрать на одном поле 4056 человек. Парк спорта Алексея Смертина обращается к горожанам: "Давайте сделаем наш город самым спортивным городом планеты. Для рекорда важен каждый. Без тебя рекорд не состоится!". В прошлом году в парке уже провели самую масштабную тренировку в России.

Как отмечают организаторы, в этом году программу дополнили образовательными мероприятиями: 7 мастер-классов по здоровому и правильному питанию и 6 тренингов от известных профессионалов в сфере психологии, политиков и спортсменов на темы личностного роста, целеполагания, тайм-менеджмента, ораторского мастерства и др. Партнером мероприятия выступит радиостанция DFM Барнаул. Её ведущая Екатерина Буян проведет один из мастер-классов.

В 2017 году участники общегородской тренировки уже поставили рекорд России по численности, когда на поле одновременно вышли 3012 человек.

Регистрация участников начнётся в 17.00, а сама тренировка — в 19.00.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

31.08.2018 11:32
- гость -

На митинг лучше все идите против пенсионной реформы, в 13:00 2 сентября, Титова, 9. Это всяко полезней, чем бессмысленные рекорды.

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