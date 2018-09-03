Многие люди стремятся жить в центре города. Это желание чаще всего вполне объяснимо. Нет проблем с общественным транспортом, развитая инфраструктура, огромное количество всевозможных магазинов, фитнес-центров, госучреждений и т.д. Как правило, здесь большой выбор детских садов, школ, вузов. И конечно, множество мест для отдыха и проведения досуга.

В ритме города

Преимущества проживания именно в таком месте уже совсем скоро оценят новоселы жилого комплекса "Парк Победы". 12-этажный многоквартирный монолитно-каркасный жилой дом расположен по адресу ул. Привокзальная, 45, вблизи площади Победы. Его сдача планируется этой осенью, сейчас завершаются отделочные работы. При том, что дом находится в самом центре Барнаула, он расположен в тихом и спокойном месте с уютной придомовой территорией.

Компания "Барнаулкапстрой" предлагает квартиры в этом доме по доступным ценам. К примеру, стоимость однокомнатной просторной квартиры здесь начинается от 1,7 млн рублей. Различные планировки, площадь и разные этажи – остается лишь выбрать подходящую.

Рядом с новым домом, в шаговой доступности находится гимназия № 42. Многие родители школьников, посещающих это учебное заведение, вынуждены привозить своих детей из других районов, тратя на это немало времени. Теперь же есть возможность приобрести свое новое жилье рядом с гимназией, и ребенок сможет всего за несколько минут пешком преодолевать путь от дома до школы.

Почему "Парк Победы"?

Индивидуальная архитектура дома, эркеры, вентилируемый фасад;

Это монолитный дом, что означает повышенную надежность и сейсмоустойчивость;

Удобные и рациональные планировки квартир;

Наружные и межквартирные перегородки из кирпича создают приятный микроклимат в квартирах – отличная звукоизоляция позволит чувствовать себя дома спокойно и комфортно;

Высота от пола до потолков выше среднего – 2,7 м;

Поквартирная горизонтальная разводка системы отопления, смонтированная в конструкцию стяжки, алюминиевые радиаторы с большим коэффициентом теплоотдачи, индивидуальные счетчики тепла, что позволит экономить на коммунальных платежах;

Шаговая доступность ТРЦ Galaxy, КРК "Мир", ж/д и автовокзала и т.д.;

Близость детских садов и школ, в том числе гимназии № 42, считающейся одним из самых лучших общеобразовательных учреждений в городе, а также основных вузов Барнаула.

Дополнительная информация, консультация и продажа квартир в новом доме ЖК "Парк Победы" – по указанным контактам.

ЖК "Парк Победы", ул. Привокзальная, 45

"Барнаулкапстрой":

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Тел.: 8 (3852) 24-03-37

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