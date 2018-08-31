Крупнейшая торговая сеть России X5 Retail Group (владеет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") сохранит для пенсионеров скидки и бонусы в своих магазинах, пишет РБК со ссылкой на письмо сети в адрес партии "Единая Россия".

Таким образом, после возможного повышения пенсионного возраста компания не планирует менять возрастные границы акций. Льготы для граждан теперь уже предпенсионного возраста будут действовать наравне с бонусами для "новых" пенсионеров.

Скидки будут распространяться на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. При этом в компании планируют создать новые рабочие места для людей старше 50 лет. Какие должности они будут занимать, не уточняется,

По данным торговой сети, в 2017 году пенсионеры в магазинах компании сэкономили в общей сложности семь миллиардов рублей. Размер скидок варьируется в диапазоне от 5 до 10%.

В компании "Магнит" заявили, что в их сети действуют регулярные бонусные программы для пенсионеров.