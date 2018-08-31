"Ваша банковская карта заблокирована", "Ваш сын попал в беду" - мало кто не знает, что такие сообщения рассылают мошенники. Но при этом людей, кто поверил преступникам и поплатился за это деньгами, меньше не становится. За семь месяцев 2018 года в Алтайском крае было совершено 1023 дистанционных преступления. А за аналогичный период прошлого года — 730. Рост составил 23,2%

Стать жертвой обмана может каждый, тем более что постоянно появляются новые виды социального мошенничества. Например, в последнее время жителям Алтайского края приходят SMS от якобы сотового оператора, где говорится о пополнении счета. Следом приходит сообщение от человека, который "по ошибке" закинул вам на телефон рублей 100-200. На эту уловку попадаются многие и, веря, что им действительно нечаянно пополнил счет незнакомец, переводят свои деньги мошеннику. Но иногда жители региона "отдают" преступникам сотни тысяч рублей и даже миллионы. Чаще всего на подобного рода уловки попадают пожилые люди, которые менее бдительны и более доверчивы.

Как не стать жертвой мошенников и не расстаться с деньгами, читайте в материале Amic.ru.

"Ваша банковская карта заблокирована"

Уже несколько лет этот способ мошенничества остается популярным среди недобросовестных граждан.

Преступники рассылают гражданам SMS с информацией о том, что их банковская карта якобы заблокирована. Для решения проблемы предлагается связаться с сотрудником службы безопасности банка по указанному контактному номеру.

Но если человек перезванивает, ему отвечает мошенник, который выдает себя за банковского работника. Гражданину объясняют, что якобы в системе произошел сбой и для возобновления корректной работы необходимо провести ряд манипуляций с картой. Для этого необходимо вставить ее в банкомат, ввести пин-код, далее зайти в меню "оплата услуг", выбрать "платежи", ввести абонентский номер, выбрать позицию "без оплаты", забрать карту.

Эти манипуляции приводят к автоматическому подключению услуги операторов сотовой связи "Мобильный кошелек", и разговор с "сотрудником банка" заканчивается. Да и разговаривать дальше нет смысла: преступник просто переводит деньги с карты на номер, который потерпевший ранее ввел сам.

А еще мошенники могут попросить вас назвать реквизиты банковской карты, с которой спишут средства на абонентские номера "Мобильного кошелька".

Если вы получили подобное уведомление о блокировке карты, то самое лучшее, что вы можете сделать, — проигнорировать его, говорят эксперты.

В 2018 году было совершено 53 подобных дистанционных преступления. Суммы ущерба составляют в среднем до 50 тысяч рублей.

Покупки в интернете

Очень часто мошенники находят своих жертв на различных сайтах в интернете. Преступники размещают объявления о продаже самых разных товаров: от щенка хаски до запчасти для автомобиля. Объявление злоумышленников отличается от остальных в первую очередь слишком низкой ценой для подобного рода покупки. Например, "новый японский велосипед" могут продавать всего за 2 тыс. рублей, объясняя это тем, что срочно надо продать или "пылится без дела, самому подарили".

Важно, что при заказе товара вас попросят внести предоплату или полную стоимость товара. Чаще всего деньги предлагают перевести на виртуальный кошелек через терминал экспресс-оплаты. Потом вам пообещают скорую доставку, а через пару дней и вовсе исчезнут, перестав выходить на связь. Максимум, на что можно рассчитывать, — это некачественная и дешевая подделка. Бывали случаи, когда вместо дорогого телефона человек получал коробку с кирпичом.

Данный способ обмана касается также интернет-магазинов и частных объявлений на сайтах объявлений. Если вы ищете товар именно в онлайн- пространстве, то помните, что серьезные и надежные компании не попросят вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона.

А еще, чтобы быть уверенным в магазине, почитайте отзывы, поищите информацию о нем в Сети. Можно попросить администратора прислать вам реквизиты о юридическом лице. Если платформа не внушает доверия, лучше отказаться от покупки.

Перехват клиента

Сегодня пользователи интернета зачастую ищут товары и услуги через социальные сети, а под фотографиями интересующего товара спрашивают об условиях покупки: цена, доставка, наличие, размер и так далее.

Бывает, что клиенту отвечает не администратор паблика, а мошенник, который выдает себя за продавца. Пользователю приходит предложение заплатить за товар, который стоит 1200 рублей, в три раза меньше. Деньги необходимо перечислить на электронный кошелек. Многие люди, обрадовавшись возможности хорошо сэкономить, забывают об элементарных правилах безопасности и моментально перечисляют деньги мошенникам.

"Ваш сын попал в беду"

Не обязательно, что в сообщении будет идти речь о сыне. Это может быть внук, дочь, родственник, который якобы попал в беду. Схема старая, но не "выходящая из моды". Доверчивые люди, которых застали врасплох, действительно начинают верить, что с близкими произошло что-то плохое, и готовы переводить крупные суммы денег, чтобы им помочь. Такая спекуляция на чувствах часто приносит крупную выгоду преступникам. Речь может доходить до сотен тысяч рублей.

Так у жителя Бурлинского района пытались украсть 180 тысяч рублей. Ему позвонил мужчина и представился якобы его сыном. Звонивший сказал, что он попал в серьезное ДТП и для решения проблем нужно срочно перечислить 180 тысяч рублей. Мужчина тут же позвонил своему сыну, который рассказал, что у него все в порядке и в аварию он не попадал.

Пенсионер сообщил об этом случае в полицию. Раскрывать такие преступления очень непросто. Часто преступники находятся в других регионах России, и установить непосредственных исполнителей довольно затруднительно.

"Уже в 2018 году задержана организованная группа, которая действовала на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Ущерб от действий преступников достигал 300 тысяч рублей. Сейчас они задержаны. Идет процесс расследования данного уголовного дела", — рассказал порталу Amic.ru начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Алтайского края Евгений Прохоров.

Оформление кредитов

С начала 2018 года, говорят специалисты, отмечается всплеск преступлений в отношении людей, которые хотят оформить кредит "быстро и без поручителей". Объявления о выдаче денег под процент висят чуть ли не по всему городу. Людям обещают оказать помощь в получении займа с любой кредитной историей, с минимумом документов, без поручителей и чуть ли не в день обращения. Но в основном такие обещания раздают мошенники.

Человек обращается по объявлению, а дальше с ним начинают работать мошенники. "Это целые группировки, где у каждого злоумышленника своя роль. Например, клиент обратился за помощью, его просят заполнить анкету и отправить копию паспорта. Потом мошенники начинают звонить "клиенту" со словами, что вам, мол, уже одобрены деньги, надо только заплатить 13% подоходного налога, прежде чем мы отправим сумму вам на карту. Человек перечисляет. Потом звонит другой преступник из этой же группировки и говорит, что надо оплатить услуги курьерской службы, это еще 15 тысяч рублей, и так далее. Получается, что человек просил 100 тысяч кредита, а сам отдал преступникам 50 тысяч", — рассказывает Евгений Прохоров.

Экстрасенсы и лекарства

В основном жертвами различных экстрасенсов, цыганок, целителей становятся пенсионеры. К пожилым людям очень просто втереться в доверие и украсть деньги.

Например, бабушкам и дедушкам мошенники часто предлагают "компенсацию" за ранее приобретенные лекарства, БАДы или некачественные медицинские приборы. Но перед тем, как старики получат денежные средства, они должны якобы оплатить некую сумму, которую преступники называют "страховым взносом", "налогом" или "госпошлиной".

Беззащитностью стариков пользуются цыганки. Они предлагают снять порчу, избавить от болезни сглаза и так далее.

Так, в Бийске преступницы встретили пенсионерку на улице и предложили снять с неё порчу. Чтобы провести ритуал, злоумышленницы попросили предоставить им все имеющиеся у женщины ценности. Сбережения и украшения у женщины находились дома. Мошенницы проводили пенсионерку до подъезда дома и дождались, когда 80-летняя бийчанка принесет сбережения.

Общий ущерб, причинённый пострадавшей, составил более ста тысяч рублей.

"Случай, который произошел в сельской местности. Бабушка лечила сына от алкоголизма. Женщина оказалась в руках мошенников. Сын умер, и женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба — порядка 1,5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Мошенники находятся в Москве", — рассказал эксперт.

Игры на фондовых биржах

Это относительно новый вид мошенничества. Однако суммы ущерба доходят до нескольких миллионов рублей. Например, злоумышленники ищут своих жертв на брокерских площадках. Преступники размещают на платформах ссылки на вредоносные сайты – это не вредоносные ссылки, с потерпевшим работают посредством сотовой связи. Брокер от организации (указанной в интернете) оказывает помощь в оформлении ставок на биржах, аукционах путем рекомендаций, но деньги принадлежат потерпевшему, он самостоятельно их перечисляет на счета преступников и вывести их не может. Человек заходит на него, делает ставки и лишается всех своих денег.

Кроме того, зачастую на сайтах написано, что все риски несет сам гражданин, никакой ответственности организация за неэффективное использование (ставки) она не несет. По таким обращениям выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Еще один популярный вид дистанционных хищений — продажа криптовалюты. "В Бийске жительница города лишилась 2 млн 800 тыс. рублей. Она попала в руки мошенников. Хотела купить биткоины. Перечислила почти три миллиона рублей. Деньги приняли, но взамен она ничего не получила", — рассказывает Евгений Прохоров.

Еще один случай произошел в Рубцовске. Потерпевшая якобы делала ставки на лондонской бирже. В итоге мошенники украли у девушки 1 млн 38 тыс. рублей.

Как не стать жертвой мошенников

Самый главный совет: проявляйте бдительность. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, которые приходят на ваш телефон или почту.

Если вам пришло сообщение, что "ваша банковская карта заблокирована", не перезванивайте по указанным номерам. Помните, что Банк России не ведет подобной деятельности. В случае сомнений звоните только по официальному телефону банка, который указан на обратной стороне вашей карты.

Объясните родственникам, что банки, налоговые службы, министерства и другие ведомства не платят никаких компенсаций за приобретенные БАДы, лекарства и приборы.

Также важно, что в случае заболевания стоит обращаться к врачам, а не к целителям, экстрасенсам или гадалкам. В этом случае вы рискуете не просто деньгами, а здоровьем и даже жизнью.

Не просите помощи у подозрительных кредитных организаций для получения кредита: так действуют мошенники.