Экономисты подсчитали, в какую сумму в среднем обходится россиянам содержание одного сотрудника Пенсионного фонда России, пишет URA.RU.

29 августа президент Владимир Путин в своем обращении к народу упомянул "апартаменты", которые по всей России построил себе ПФР. "Продать часть госсобственности, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю", — сказал Путин. Однако он признал, что "даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней".

После Пенсионный фонд отказался от продажи своих офисов. В ПФР сообщили, что "продажа данных объектов в ПФР не обсуждается". "Во-первых, все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление. Во-вторых, президент России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных, нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы изменений пенсионного возраста", — заявили в фонде.

Между тем в экспертном сообществе бурно обсуждается идея, согласно которой шикарные особняки ПФР должны быть выставлены на продажу. Экономисты уже подсчитали, что реализация одного только регионального офиса позволит в среднем выплачивать пенсионерам города по тысяче рублей к пенсии в течение года.

Согласно оценкам риелторов, за продажу всех роскошных офисов ПФР в стране вполне можно выручить примерно один миллиард долларов.

Как следует из бюджета ПФР на 2018 год, прямые расходы на его содержание составляют почти 120 млрд рублей. Сюда входит в том числе и содержание зданий. "Думаю, что в нынешних условиях экономия ПФР не помешала бы", — пояснил глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, "если нет денег на пенсии, негоже платить себе большие бонусы и держать лишнюю недвижимость". "Претензии такого рода ПФР уже предъявляются. Получается, что он подставляет государство", — подчеркнул эксперт.

Политолог Аббас Галлямов заявил, что сегодня "власть и народ оказались по разные стороны баррикад: люди восприняли ситуацию [c пенсионной реформой] так, будто власть решает свои проблемы за счет простых людей. "Властям же надо продемонстрировать, что они находятся с людьми по одну сторону баррикады. Надо показать, что власть сама затягивает пояса, а не только предлагает сделать это другим", — заявил он.

Экономический аналитик Дмитрий Милин уже подсчитал, что один сотрудник ПФР обходится россиянам в среднем в 76 500 рублей в месяц. При этом средняя пенсия в стране — 14 137 рублей.

Милин заявил, что продажа роскошных офисов ПФР по всей стране, а также сокращение аппарата и устранение схем по перегону денег с бюджетных счетов на счета фонда сходу позволили бы увеличить пенсии примерно на 13-14%.

По словам эксперта по коммуникациям Алены Август, "пафосные и помпезные здания ПФР раздражают не только пенсионеров". "Люди недоумевают, почему слуги народа живут гораздо лучше, чем сам народ. Поэтому здания действительно можно выставить на продажу. Это будет полезно с точки зрения и пиара, и наполнения бюджета. Хотя процесс продажи окажется не быстрым — на такие дворцы еще надо найти покупателей", — пояснила она.

По мнению же главы "Политической экспертной группы" Константина Калачева, продажа особняков ПФР рискует превратиться в обычные коррупционные сделки. "Не думаю, что спрос будет высок, когда в некоторых миллионниках стоят пустые бизнес-центры. Лучше просто не строить новые дворцы и ограничить себя в ремонтах", — подытожил он.