Фото: itsotnya.xyz

Жительница Камня-на-Оби стала жертвой мошенника, с которым она переписывалась на сайте знакомств.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, около двух недель назад 55-летняя жительница города Камень-на-Оби в сети Интернет на одном из сайтов знакомств познакомилась с мужчиной.

После переписки они обменялись номерами телефонов и созвонились.

"Как-то в ходе разговора мужчина рассказал, что хочет сделать женщине "незабываемый" подарок. Но для того, чтобы его получить, необходимо подойди к банкомату с картой. Женщина, поверив новому знакомому, проследовала к ближайшему банкомату, где под диктовку мужчины произвела ряд комбинаций, после чего с ее карты произошло списание денежных средств в сумме более 20 000 рублей, а абонентский номер мужчины оказался вне зоны действия сети", — уточняют обстоятельства произошедшего в полиции.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не выполнять банковские операции под диктовку неизвестных лиц.