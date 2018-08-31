В правительстве России не могут прийти к согласию по вопросу об индексации тарифов ЖКХ, вызванной повышением налога на добавленную стоимость (НДС), пишет "Коммерсант".

Отмечается, что "зависание" вопроса вызвано спором между представителями Минэкономики, Минэнерго и антимонопольной службы (ФАС). Изначально к 23 августа планировалось согласовать размер двухэтапной индексации тарифов на 2019 год.

По сведениям издания, в Минэкономики предложили повысить тарифы на 1,7% в январе и затем еще на 2,4% ради компенсации инфляции.

В Минэнерго с январским повышением согласились, но потребовали затем повысить еще на 4% в июле вместо 2,4%.

ФАС же обозначила свою позицию. Руководство службы высказалось против двухэтапного роста тарифов. Глава ведомства Игорь Артемьев заявил, что "в большинстве регионов тарифы выше экономически обоснованного уровня — их надо или снижать, или тратить доходы на ремонт и модернизацию".

К 14 сентября все заинтересованные ведомства должны будут уточнить свои позиции по вопросу с учетом мнения антимонопольщиков.