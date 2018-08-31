Фото: wday.ru
В День города, 9 сентября, в Барнауле выберут не только нового губернатора края, но и Мисс Барнаул – 2018. Главное шоу пройдет в 18:00 на сцене Университетского дворика АлтГТУ. Сейчас 16 красавиц, прошедших отбор, уже приступили к репетициям.
Ежегодный конкурс красоты и таланта "Мисс Барнаул – 2018" является официальным отборочным туром главного конкурса страны – "Мисс Россия" и проводится при поддержке администрации города, городского комитета по делам молодёжи.
Кто поборется за почетное звание, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Чет ни фоторгаф, ни визажист не айс((((
только последняя. остальные вообще ниочем. как их сразу не отговорили?
Понятно, что оценивать женскую красоту дело неблагодарное, ибо у всех разные вкусы. Но есть же какие то каноны, в самом деле...
По каким критериям отбирали участниц? По наличию желания участвовать?
Посмотрите фото хотя бы с Найтаута, по местным питейным заведениям. Там фактура в разы лучше.
Если оценивать представленные варианты, то мой голос за последнюю, Дарью.
- гость -
только последняя. остальные вообще ниочем. как их сразу не отговорили?
По мне так только первые две симпатичные, а последняя на третьем месте. Остальные так себе.