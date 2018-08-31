Фото: wday.ru

В День города, 9 сентября, в Барнауле выберут не только нового губернатора края, но и Мисс Барнаул – 2018. Главное шоу пройдет в 18:00 на сцене Университетского дворика АлтГТУ. Сейчас 16 красавиц, прошедших отбор, уже приступили к репетициям.

Ежегодный конкурс красоты и таланта "Мисс Барнаул – 2018" является официальным отборочным туром главного конкурса страны – "Мисс Россия" и проводится при поддержке администрации города, городского комитета по делам молодёжи.

Кто поборется за почетное звание, смотрите в нашей фотоленте.