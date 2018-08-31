Россияне в среднем тратят около 21 тысячи рублей на подготовку детей к 1 сентября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Из общей суммы в 21 тысячу 135 рублей больше половины (10 тысяч 196 рублей) приходится на покупку школьной формы и обуви.
Примерно 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку рюкзака, учебно-методических материалов и письменных принадлежностей.
Также приходится тратиться на школьные нужды.
Две трети респондентов (67%) высказали мнение, что школьную форму нужно приобретать за свой счет.
Опрос проведен 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Комментарии
Примерно 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку рюкзака, учебно-методических материалов и письменных принадлежностей.
хороший-правильный-не китайский рюкзак - не одноразовый -не страшный- не вонючий
только ОДИН рюкзак столько стоит две пятьсот и больше
хотя... можно и Алиэкпресса за 500 рэ купить
Кто в курсе, опята пошли?
в прошлую субботу были в бобровке переростков набрали
думаю 2 волна через недельку только, дождя бы
Да ладно, партия прикажет в тысячу уложимся, пусть на бересте пишут, патриотизм должон быть.