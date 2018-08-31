Россияне в среднем тратят около 21 тысячи рублей на подготовку детей к 1 сентября, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Из общей суммы в 21 тысячу 135 рублей больше половины (10 тысяч 196 рублей) приходится на покупку школьной формы и обуви.

Примерно 2,5 тысячи рублей тратятся на покупку рюкзака, учебно-методических материалов и письменных принадлежностей.

Также приходится тратиться на школьные нужды.

Две трети респондентов (67%) высказали мнение, что школьную форму нужно приобретать за свой счет.

Опрос проведен 27 августа 2018 года методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.