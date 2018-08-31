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Депутат АКЗС Семенов предложил потратить деньги "рупора власти" на сирот

, ИА "Амител"
Народный избранник уверен, что сэкономленные средства следует направить на решение жилищных проблем сирот

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР Владимир Семенов выступил с инициативой изыскать средства на жилье для сирот в крае посредством закрытия издательского дома "Регион", который финансируется за счет краевого бюджета.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР, накануне в краевом парламенте не прошел оппозиционный законопроект о помощи сиротам.

В проекте закона речь шла о компенсации аренды жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пока те стоят в очереди за положенными по закону метрами. В крае сегодня уже больше 4000 таких "очередников", и их количество с каждым годом только растет. ЛДПР поддержала законопроект, но он не был поддержан большинством.

В партии "жириновцев" подчеркивают, что указанная проблема не решается, а представители власти зачастую ссылаются на нехватку денег.

В этом контексте Владимир Семенов заявил, что при желании средства можно найти в краевом бюджете. В качестве механизма изыскания денег он предложил закрыть издательский дом "Регион".

"Более ста миллионов из краевой казны тратится ежегодно на самопиар власти – телеканал "Катунь-24" и радио "Катунь-FM". Хотелось бы слышать об успехах власти не от СМИ, которое так щедро финансируется из бюджета, а из уст наших граждан. За десять лет существования на "Регион" потрачено более миллиарда рублей. При этом его собственные доходы – порядка 10%. Для сравнения, собственные доходы ВГТРК – 90%. Предлагаю закрыть этот "рупор успехов", а сэкономленные деньги потратить на решение проблемы с жильем для сирот", — сказал Владимир Семенов.

Также он добавил, что есть возможность продать активы, которые есть у издательского дома, и в итоге получить для бюджета "еще сотни миллионов".

"На эти деньги мы могли бы решить хотя бы треть жилищных проблем", — резюмировал народный избранник.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.08.2018 12:35
Гость

Ну как же ЛДПР сами себя не поддержут в своем же предложении.

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31.08.2018 12:36
- гость -

Чет ни одного бота не отписалось. Вас же денег лишить предлагают. Я только ЗА.

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31.08.2018 12:40
Митенька ржевский

Однозначно, эти помойки надо прикрывать...

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31.08.2018 12:47
- гость -

а еще можно хк Алтай перестать финансировать, пусть сами зарабатывают а то каждый год по 50 лямов отваливает бюджет им

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31.08.2018 13:08
Дима

Давно пора. ЕдРо периодически рапортует сколько они выделили квартир выпускникам детских домов, а я по факту знаю нескольких, уже с детьми, кто 10 лет не может получить квартиру и вынужден жить на съёмных хатах.

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31.08.2018 13:43
- гость -

Уверен, что все в легендарнодержавной партии относятся к сиротам также, как их вождь и его выкидыш к детям-инвалидам.

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