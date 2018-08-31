Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР Владимир Семенов выступил с инициативой изыскать средства на жилье для сирот в крае посредством закрытия издательского дома "Регион", который финансируется за счет краевого бюджета.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР, накануне в краевом парламенте не прошел оппозиционный законопроект о помощи сиротам.

В проекте закона речь шла о компенсации аренды жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пока те стоят в очереди за положенными по закону метрами. В крае сегодня уже больше 4000 таких "очередников", и их количество с каждым годом только растет. ЛДПР поддержала законопроект, но он не был поддержан большинством.

В партии "жириновцев" подчеркивают, что указанная проблема не решается, а представители власти зачастую ссылаются на нехватку денег.

В этом контексте Владимир Семенов заявил, что при желании средства можно найти в краевом бюджете. В качестве механизма изыскания денег он предложил закрыть издательский дом "Регион".

"Более ста миллионов из краевой казны тратится ежегодно на самопиар власти – телеканал "Катунь-24" и радио "Катунь-FM". Хотелось бы слышать об успехах власти не от СМИ, которое так щедро финансируется из бюджета, а из уст наших граждан. За десять лет существования на "Регион" потрачено более миллиарда рублей. При этом его собственные доходы – порядка 10%. Для сравнения, собственные доходы ВГТРК – 90%. Предлагаю закрыть этот "рупор успехов", а сэкономленные деньги потратить на решение проблемы с жильем для сирот", — сказал Владимир Семенов.

Также он добавил, что есть возможность продать активы, которые есть у издательского дома, и в итоге получить для бюджета "еще сотни миллионов".

"На эти деньги мы могли бы решить хотя бы треть жилищных проблем", — резюмировал народный избранник.