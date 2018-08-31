Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Депутат Алтайского краевого Заксобрания от ЛДПР Владимир Семенов выступил с инициативой изыскать средства на жилье для сирот в крае посредством закрытия издательского дома "Регион", который финансируется за счет краевого бюджета.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР, накануне в краевом парламенте не прошел оппозиционный законопроект о помощи сиротам.
В проекте закона речь шла о компенсации аренды жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пока те стоят в очереди за положенными по закону метрами. В крае сегодня уже больше 4000 таких "очередников", и их количество с каждым годом только растет. ЛДПР поддержала законопроект, но он не был поддержан большинством.
В партии "жириновцев" подчеркивают, что указанная проблема не решается, а представители власти зачастую ссылаются на нехватку денег.
В этом контексте Владимир Семенов заявил, что при желании средства можно найти в краевом бюджете. В качестве механизма изыскания денег он предложил закрыть издательский дом "Регион".
"Более ста миллионов из краевой казны тратится ежегодно на самопиар власти – телеканал "Катунь-24" и радио "Катунь-FM". Хотелось бы слышать об успехах власти не от СМИ, которое так щедро финансируется из бюджета, а из уст наших граждан. За десять лет существования на "Регион" потрачено более миллиарда рублей. При этом его собственные доходы – порядка 10%. Для сравнения, собственные доходы ВГТРК – 90%. Предлагаю закрыть этот "рупор успехов", а сэкономленные деньги потратить на решение проблемы с жильем для сирот", — сказал Владимир Семенов.
Также он добавил, что есть возможность продать активы, которые есть у издательского дома, и в итоге получить для бюджета "еще сотни миллионов".
"На эти деньги мы могли бы решить хотя бы треть жилищных проблем", — резюмировал народный избранник.
Комментарии
Ну как же ЛДПР сами себя не поддержут в своем же предложении.
Чет ни одного бота не отписалось. Вас же денег лишить предлагают. Я только ЗА.
Однозначно, эти помойки надо прикрывать...
а еще можно хк Алтай перестать финансировать, пусть сами зарабатывают а то каждый год по 50 лямов отваливает бюджет им
Давно пора. ЕдРо периодически рапортует сколько они выделили квартир выпускникам детских домов, а я по факту знаю нескольких, уже с детьми, кто 10 лет не может получить квартиру и вынужден жить на съёмных хатах.
Уверен, что все в легендарнодержавной партии относятся к сиротам также, как их вождь и его выкидыш к детям-инвалидам.