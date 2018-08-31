Россияне смогут передавать свои богатства наследникам при помощи фонда

С 1 сентября в Гражданский кодекс РФ вносятся изменения, которые позволят передавать бизнес и активы наследникам с помощью создания наследственного фонда, пишут "Ведомости".

Фонд, как отмечается, позволит обезопасить наследственное имущество, защитить бизнес и подстраховать неопытных наследников.

С помощью фонда можно будет также передавать имущество по частям или, при определенных условиях, продать с последующей передачей денег определенному лицу, отстранить наследников от управления бизнесом.

Наследственный фонд формируется и начинает функционировать после смерти владельца. С юридической точки зрения фонд — это наследник. Если решение о создании фонда принято, то необходимо написать завещание с указанием, в какие сроки и какое имущество передается в наследственный фонд, разработать устав и условия управления.

В течение трех дней с момента его открытия нотариус должен передать документы на регистрацию в налоговый орган.