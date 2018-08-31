Россияне смогут передавать свои богатства наследникам при помощи фонда

С 1 сентября в Гражданский кодекс РФ вносятся изменения, которые позволят передавать бизнес и активы наследникам с помощью создания наследственного фонда, пишут "Ведомости".
Фонд, как отмечается, позволит обезопасить наследственное имущество, защитить бизнес и подстраховать неопытных наследников.
С помощью фонда можно будет также передавать имущество по частям или, при определенных условиях, продать с последующей передачей денег определенному лицу, отстранить наследников от управления бизнесом.
Наследственный фонд формируется и начинает функционировать после смерти владельца. С юридической точки зрения фонд — это наследник. Если решение о создании фонда принято, то необходимо написать завещание с указанием, в какие сроки и какое имущество передается в наследственный фонд, разработать устав и условия управления.
В течение трех дней с момента его открытия нотариус должен передать документы на регистрацию в налоговый орган.
Комментарии
а я то думаю чтоб такого придумать что бы законно денег поиметь , вон люди фонд придумали
что бы передать свои богатства нужно иметь свои богатства а у нас денег нет
Как говаривала глава ЦБ, у на мозгов нет, так как мы финансово неграмотные, а были бы грамотные мы бы свои заработанные деньжища огого куда бы вкладывали и преумножали благодаря диведентам и доходности
Это после ситуации с пенсионным фондом?!)))
Чтобы передать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное)
Сейчас законодательно обяжут все наследство строго через фонд передавать.
Для надежности.
Комиссию за ведение скромную утвердят 10% в год, но не менее 24000р.
Возглавит фонд талантливейший сын... чей-нибудь сын.
Все во благо людей!
тема все боле и более актуальная для России!
сильные мира сего достигли возраста и готовятся отходить в мир иной...вслед за Кобзоном, а чтобы наследники (в том числе не прямые, а все, кто сидит у кормушек) не чувствовали проблем, нужно менять законы!
вот тут все правильно написано: "...с последующей передачей денег определенному лицу, отстранить наследников от управления бизнесом"