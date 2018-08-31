Россияне вынуждены брать в ипотеку жилье на вторичном рынке

На российском вторичном рынке недвижимости выросло количество сделок с привлечением ипотеки — показатель вырос за год с 30 до 44%, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на материалы ипотечного регулятора ДОМ.РФ.

Доля ипотечных сделок на первичном рынке растет более скромными темпами: за год показатель увеличился с 49 до 54%.

Причиной роста сделок с ипотекой на вторичном рынке называют активное снижение ставок и рост доступности кредитов на жилье. В итоге на одну сделку с новостройкой приходится три-четыре сделки со вторичным жильем.

В ДОМ.РФ отмечают, что основным сдерживающим фактором развития ипотечного кредитования новостроек остается нежелание граждан брать на себя строительные риски.

"С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего — с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье", — отмечается в материалах регулятора.