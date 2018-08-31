Россияне вынуждены брать в ипотеку жилье на вторичном рынке

На российском вторичном рынке недвижимости выросло количество сделок с привлечением ипотеки — показатель вырос за год с 30 до 44%, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на материалы ипотечного регулятора ДОМ.РФ.
Доля ипотечных сделок на первичном рынке растет более скромными темпами: за год показатель увеличился с 49 до 54%.
Причиной роста сделок с ипотекой на вторичном рынке называют активное снижение ставок и рост доступности кредитов на жилье. В итоге на одну сделку с новостройкой приходится три-четыре сделки со вторичным жильем.
В ДОМ.РФ отмечают, что основным сдерживающим фактором развития ипотечного кредитования новостроек остается нежелание граждан брать на себя строительные риски.
"С запуском механизмов, обеспечивающих защиту прав граждан-участников долевого строительства, прежде всего — с переходом на проектное финансирование и использованием счетов эскроу, граждане будут активнее брать ипотеку на строящееся жилье", — отмечается в материалах регулятора.
Комментарии
всмысле вынуждены?
вторичка как правило идет в комплекте с отличной инфраструктурой.
купить жилье в новостройке вокруг которой нет ни школ, ни больниц, ни магазинов нормальных можно только от безысходности или от небольшого ума.
Да и сами новостройки строят с нарушением всего что только можно. В них не то что жить, даже просто рядом находиться очень опасно.
Что значит "вынуждены"? Скажите лучше, что пока имеют возможность!!!