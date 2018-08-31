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Сервисы и гаджеты: безопасность барнаульских школьников в руках родителей

, ИА "Амител"
Начало нового учебного года несет в себе очередные заботы и тревогу о ребенке

Уже завтра в школах Алтайского края пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. Дети, которые все лето были под присмотром вожатых, бдительных бабушек, старших сестер и братьев, возвращаются к учебе. А потому понятно беспокойство родителей о том, как сделать школьные будни безопасными. В помощь заботливым родителям мы сегодня подготовили обзор гаджетов и сервисов, которые позволят детям учиться легко и продуктивно, отдыхать с пользой, а родителям – быть спокойными за безопасность детей.

Современная защита

Сегодня родителям доступен дистанционный контроль за детьми. Можно в любой момент узнать, где находится ребенок и чем он занят. У любого мобильного оператора существует специальный "Детский пакет". К примеру, у МТС такая услуга называется "Безопасное детство". Это новая версия помощника в воспитании детей, запущена специально к 1 сентября и включает сразу две полезные услуги, помогающие бороться с основными родительскими страхами: "Контроль интернета" позволит настроить безопасный для ребенка режим доступа в мобильный интернет, а "МТС Поиск" ("Ребенок под присмотром") всегда подскажет, где ребенок находится прямо сейчас.

Это комплексный подход к защите ребенка, его легко подключить прямо со специальной интернет-страницы — это проще, чем отдельно каждую из услуг – все необходимые запросы ребенку будут направлены автоматически, нужно будет только их одобрить. Кстати, ежемесячная плата за "Безопасное детство" составит всего 150 рублей, тогда как по отдельности — от 180 рублей за каждую услугу.

Такой сервис можно назвать настоящей находкой для родителей, которые хотят заботиться о ребенке, даже когда нет возможности быть рядом с ним.

Безопасные соцсети

Контроль и запреты бессмысленны, да и не способствуют укреплению доверительных отношений в семье. Лучше поговорить с ребенком про опасности, подстерегающие в социальных сетях, и рассказать, как их избежать. Нужно ли реагировать на оскорбления сетевых "троллей", что делать, если тебя травят в интернете, принимать ли заявки в друзья от незнакомых людей — найти ответы на эти вопросы можно, посмотрев специальный урок безопасного интернета от проекта "Дети в Интернете". Это совместная разработка Фонда Развития Интернет и компании МТС при поддержке Министерства связи Российской Федерации.

Интернет на пользу

Многие родители ограничивают детей во времени, проведенном за компьютером или планшетом, считая такой досуг бессмысленным. Доля истины в этом есть, но порой ребенку нужно просто дать альтернативу, показав "полезную" сторону интернета. За час, проведенный у монитора, можно собрать три урожая в "Веселом фермере" — а можно посмотреть пару видеоуроков, прокачать свои творческие способности и отправить работу на всероссийский конкурс, главным призом в котором является поездка в Москву. Такие возможности предоставляет всем российским школьникам благотворительный проект МТС "Поколение М". Любой ребенок от 6 до 18 лет может выбрать одну или несколько творческих номинаций, загрузить свои работы на сайт и ждать, когда "звездное" жюри, в составе которого певица Полина Гагарина, мультипликатор Константин Бронзит, режиссер Борис Грачевский и другие известные деятели культуры и искусства, подведут итоги и назовут самых талантливых ребят. Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

ТОП полезных гаджетов для школьников

Для того чтобы иметь доступ в полезный и безопасный интернет, нужен смартфон.  Поэтому, готовясь к школе, современным родителям приходится покупать не только форму, портфель и пенал, но и гаджеты: телефоны, планшеты, "умные" часы. Именно эти устройства позволяют существенно облегчить жизнь родителей и обезопасить детей. Эксперты МТС подсказали, какие девайсы покупают для школьников в 2018 году.

ТОП-7 гаджетов-2018:

Смартфон Alcatel 1  мечта первоклассника4990 рублей

Смартфон  Honor 7A — лучший друг школьника7470 рублей

Смартфон  Honor 9 Lite — яркий и мощный смартфон для всех,13990 рублей

Смартфон Honor 10 — мечта старшеклассника, 26 990 рублей

Планшет Huawei Mediapad T3 7 — простой планшет с поддержкой LTE, 5990 рублей

Планшет Huawei Mediapad T3 10 — большой экран для продуктивной работы, 11990 рублей

Smart-часы Детские часы Кнопка Жизни Aimoto Start, 2599 рублей

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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