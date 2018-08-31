Фото: vk.com/barneos22
Очередной факт появления автомобиля на пешеходном участке улицы Мало-Тобольской зафиксирован в Барнауле.
Видео, на котором запечатлено, как белая машина едет там, где движение автомобилей запрещено, опубликовано в сообществе Barnaul 22.
Автор ролика утверждает, что заснял это в 08:20. По его словам, за рулем машины находилась девушка.
Ранее в социальных сетях уже неоднократно жаловались на то, что автомобилисты заезжают на участок улицы Мало-Тобольской в историческом центре краевой столицы, где движение машин запрещено.
Комментарии
для снимающих на телефон ВЕРТИКАЛЬНО будет отдельный специальный котёл в аду!
А соседний котёл - для кур за рулём.
Для кур за рулём, снимающих на телефон вертикально.
Ну затупила, ну проехала, если разово, простить, или рублей 500 выписать.
Карать жестоко надо тех, кто многократно там бывает, или пятаки крутит, дрифтует
Нечаянный затупан у всех может быть.
Главное чтобы без опасности для окружающих.
Я на Горького под "кирпич" (который не увидел) заезжал ровненько к машине ГИБДД.
5000р цена невнимательности.
значит и заезжающим на пешеходную аллею надо по 5000р выписывать