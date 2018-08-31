Фото: vk.com/barneos22

Очередной факт появления автомобиля на пешеходном участке улицы Мало-Тобольской зафиксирован в Барнауле.

Видео, на котором запечатлено, как белая машина едет там, где движение автомобилей запрещено, опубликовано в сообществе Barnaul 22.

Автор ролика утверждает, что заснял это в 08:20. По его словам, за рулем машины находилась девушка.

Ранее в социальных сетях уже неоднократно жаловались на то, что автомобилисты заезжают на участок улицы Мало-Тобольской в историческом центре краевой столицы, где движение машин запрещено.