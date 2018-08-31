В Барнауле завершился фестиваль альтернативного образования "Учиться легко!". За один день гости мероприятия смогли посетить различные семинары, тренинги, а также мастер-классы.

"Мы собрали столько людей, сколько смогли принять. У нас работало около десяти площадок для взрослых и примерно 20 детских площадок. Получили хорошие отзывы о формате нашего фестиваля. Гостям понравилось, что были не только лекции и занятия со взрослыми, но и практические занятия с детьми. Можно было увидеть работу наших педагогов на площадках и как на это реагируют дети. Где-то было сложно, но дети все очень довольны", — рассказала Amic.ru организатор фестиваля альтернативного образования "Учиться легко!" Елена Степанова.

Гости смогли узнать об альтернативных направлениях современного образования, в том числе о нюансах семейного образования, и пообщаться с пионерами этого увлекательного дела.

"Видно, что идея понравилась и она востребована. Мы будем работать, чтобы объединить как можно больше площадок в единое пространство. Следующий фестиваль мы проведем в следующем году", — говорит Елена Степанова.

Также подобные мероприятия, но в более узком формате, будут проходить в течение всего года. Организаторы планируют приглашать спикеров из других регионов России, в том числе экспертов из Москвы.