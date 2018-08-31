Премьер-министр Дмитрий Медведев, исчезнувший на две с лишним недели и вернувшийся на днях в строй, в четверг, 30 августа, появился сразу на четырех публичных мероприятиях, пишет "Московский комсомолец".

Отмечается, что активными для Медведева будут пятница и суббота. На одном из вчерашних совещаний обсуждался план работы правительства вплоть до 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер получил спортивную травму и на период восстановления вынужден был скорректировать свой рабочий график.

Характер травмы остается неизвестным до сих пор. Однако в четверг, когда Медведев после двухнедельного отсутствия появился на заседании правительства, стало очевидно, что с ним действительно что-то не так.

Речь премьера, как отмечает издание, оказалась слишком медленной и монотонной, практически лишенной акцентов, а паузы между фразами стали более длинными.

Впрочем, на содержание и ход мероприятия эти особенности никак не повлияли, пишет издание.

Медведев сообщил на заседании, что планируется обсудить состояние конкуренции в РФ. "Это традиционный вопрос, который мы теперь уже раз в полгода рассматриваем. Он важный, поскольку здоровая конкурентная среда — один из ключевых факторов, способных обеспечить экономический рост в условиях санкций", — подчеркнул он.