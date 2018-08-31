Премьер-министр Дмитрий Медведев, исчезнувший на две с лишним недели и вернувшийся на днях в строй, в четверг, 30 августа, появился сразу на четырех публичных мероприятиях, пишет "Московский комсомолец".
Отмечается, что активными для Медведева будут пятница и суббота. На одном из вчерашних совещаний обсуждался план работы правительства вплоть до 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер получил спортивную травму и на период восстановления вынужден был скорректировать свой рабочий график.
Характер травмы остается неизвестным до сих пор. Однако в четверг, когда Медведев после двухнедельного отсутствия появился на заседании правительства, стало очевидно, что с ним действительно что-то не так.
Речь премьера, как отмечает издание, оказалась слишком медленной и монотонной, практически лишенной акцентов, а паузы между фразами стали более длинными.
Впрочем, на содержание и ход мероприятия эти особенности никак не повлияли, пишет издание.
Медведев сообщил на заседании, что планируется обсудить состояние конкуренции в РФ. "Это традиционный вопрос, который мы теперь уже раз в полгода рассматриваем. Он важный, поскольку здоровая конкурентная среда — один из ключевых факторов, способных обеспечить экономический рост в условиях санкций", — подчеркнул он.
Комментарии
Речь премьера, как отмечает издание, оказалась слишком медленной и монотонной, практически лишенной акцентов, а паузы между фразами стали более длинными.
это не очень хорошо
Похоже биороботу Медведеву олигархи не тот чип вживили, вот и подглючивает. Хотя и раньше, мягко говоря, не идеал был.
начал разговаривать медленно и монотонно
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Да он таким всегда был.
Ему туда "Алису" зашили.
Воланчик в голову попал, сотрясение головы и мозга.
Подлатают и будет как новенький. Главное что ничего серьезного)
СМИ: Медведев после травмы начал разговаривать медленно и монотонно
Скорее всего его застали с табакеркой в руках..отобрали и хорошенько тюкнули)
...признаки употребления – действует от 1-3 суток; замедленная и сбивчивая речь; замедленные движения;...
Да, не хило ему в пивнушке навтыкали, до сих пор отойти не может.
А какой спорт? Об айпэд стукнулся?
А может его братва озерская отоварила? Типа работать не хочет, говорит, вы мол ничего не делаете, а деньги гребете, а я че, рыжий? А сечин ему в глаз и по яйцам, мол мы тебя премьером поставили, должность у тебя такая, должен что то делать. Димон - не хочу, бухать хочу, ну тут вован не выдержал и другие, ну и запинали плюшевого.
- гость -
А какой спорт?
Известно какой, литробол.
После отрыва в полутора декады не сразу вливаешься в коллектив.