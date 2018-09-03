"Билайн" представляет новый тарифный план "Анлим", особенность которого — безлимитный мобильный интернет не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Новый тариф отвечает всем потребностям современных пользователей мобильного интернета.

Помимо безлимитного интернета на высокотехнологичной сети "Билайн", в тариф включены 500 минут исходящих вызовов на номера любых операторов по всей России. Кроме того, абонентам будет доступна возможность просмотра видео в потрясающем HD-качестве на максимальных скоростях (при наличии технической возможности). Опция доступна бесплатно первый месяц после подключения, далее стоимость составит 2 рубля/сутки. При необходимости опцию можно отключить по короткому номеру 067402330.

Для максимального удобства клиентов действует посуточная тарификация. Абонентская плата за тариф с включенной опцией просмотра HD-видео составляет 16 рублей в сутки в Барнауле (14 рублей в сутки без опции HD-видео).

Подключить* тариф можно с 30 августа в салонах "Билайн", а также перейти в приложении "Мой Билайн" или с помощью короткого номера 0674000123.

Для ряда клиентов безлимитный интернет – привлекательное предложение, учитывающее их потребности и дающее двойной контроль над расходами. Тарифный план "Анлим" – это простое, прозрачное и максимально сбалансированное предложение, учитывающее интересы этой аудитории.

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на: https://beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/unlim/

* Переход на новый тариф для абонентов "Билайн" бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.