Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Facebook назвала безответственными и ложными заявления Михаила Ходорковского, касающиеся оплаты перевозки тел погибших в ЦАР журналистов.

"Ходорковский написал, что он компенсировал посольству Франции затраты на транспортировку тел российских журналистов из ЦАР. Очередное безответственное заявление", — возмутилась Захарова.

По ее словам, деньги на транспортировку тел выделило посольство РФ. "Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тысяч долларов, "Ходорковский" (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал три тысячи евро", — рассказала она.

"Я не стала бы эту тему вскрывать. Заплатили, и все. Но свежие "откровения о французском посольстве и оплате транспортировки" не оставили другого выхода. Потому что есть предел", — заявила Захарова.

Ранее Ходорковский объявил о закрытии финансируемого им Центра управления расследованиями (ЦУР), по заданию которого корреспонденты и отправились в Африку. Также он заявил, что компенсировал затраты, понесенные на транспортировку тел погибших.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР 30 июля. Останки жертв были обнаружены примерно в 300 километрах к северу от столицы страны — города Банги. Тела погибших доставлены в Россию.