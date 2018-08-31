Житель Приморского края решился на кражу банкомата из отделения банка, но не смог далеко унести тяжелый аппарат с деньгами, сообщает "Пятый канал".
Инцидент произошел в ночь на 31 августа на улице 8 Марта в городе Дальнегорске. По информации портала Deita.ru, злоумышленник зашел в одно из отделений банка, где круглосуточно можно пользоваться терминалами. Там он уронил банкомат, после попытался его вскрыть.
Вскрыть банкомат у мужчины не получилось, и он понес его на улицу, однако далеко унести не смог. Тогда он вскрыл аппарат и, достав наличность, бросил добычу в одном из ближайших дворов у мусорных баков. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камеры. Подозреваемые объявлены в розыск, по факту произошедшего проводится проверка. Также оценивается нанесенный банку ущерб.
Комментарии
Лицо отлично видно, даже цвет глаз, черные.
"Тогда он вскрыл аппарат и, достав наличность, бросил добычу в одном из ближайших дворов у мусорных баков"
добыча - это деньги! он их бросил или научимся излагать мысли?
Кое-где не могут даже найти, кто отходы производства краски сливает в реку. Находят тогда, когда паспорт оставят или телефон.
Издержки цифровой экономики. Больше банкоматов, богаче население.
31.08.2018 15:17
- гость -
добыча - это деньги!
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Нет, добыча это пустой банкомат.