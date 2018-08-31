Житель Приморского края решился на кражу банкомата из отделения банка, но не смог далеко унести тяжелый аппарат с деньгами, сообщает "Пятый канал".

Инцидент произошел в ночь на 31 августа на улице 8 Марта в городе Дальнегорске. По информации портала Deita.ru, злоумышленник зашел в одно из отделений банка, где круглосуточно можно пользоваться терминалами. Там он уронил банкомат, после попытался его вскрыть.

Вскрыть банкомат у мужчины не получилось, и он понес его на улицу, однако далеко унести не смог. Тогда он вскрыл аппарат и, достав наличность, бросил добычу в одном из ближайших дворов у мусорных баков. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камеры. Подозреваемые объявлены в розыск, по факту произошедшего проводится проверка. Также оценивается нанесенный банку ущерб.