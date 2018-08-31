Россияне скоро перестанут передавать показания счетчиков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило установить счетчики расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах, пишут "Известия".

Планируется, что общедомовыми и индивидуальными автоматическими системами учета энергетических ресурсов будут оснащены все новостройки, введенные в эксплуатацию с 2020 года.

Приборы будут в режиме реального времени посылать в расчетный центр сведения об объемах потребления ресурсов.

Таким образом, потребители избавятся от обязанности передавать показания счетчиков и контролировать сроки их поверки.

Минстрой уже разработал законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении, в котором будут определены принципы перехода на онлайн-учет.

Переоснащение или замену приборов учета на "умные" счетчики потребленной воды можно будет произвести одновременно с поверкой действующих приборов.

В министерстве полагают, что нововведение сделает процесс начисления платы более прозрачным, сведет к минимуму потери ресурсов и позволит отслеживать нарушения со стороны недобросовестных пользователей.