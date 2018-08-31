Россияне скоро перестанут передавать показания счетчиков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило установить счетчики расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах, пишут "Известия".
Планируется, что общедомовыми и индивидуальными автоматическими системами учета энергетических ресурсов будут оснащены все новостройки, введенные в эксплуатацию с 2020 года.
Приборы будут в режиме реального времени посылать в расчетный центр сведения об объемах потребления ресурсов.
Таким образом, потребители избавятся от обязанности передавать показания счетчиков и контролировать сроки их поверки.
Минстрой уже разработал законопроект об интеллектуальном учете в водоснабжении, в котором будут определены принципы перехода на онлайн-учет.
Переоснащение или замену приборов учета на "умные" счетчики потребленной воды можно будет произвести одновременно с поверкой действующих приборов.
В министерстве полагают, что нововведение сделает процесс начисления платы более прозрачным, сведет к минимуму потери ресурсов и позволит отслеживать нарушения со стороны недобросовестных пользователей.
Комментарии
Кто-то уже руки потирает. А излучение в туалете?
За чей счет праздник?
За чей счет праздник?
знамо дело за чей - за счет средств собственников жилых помещений многоквартирного дома ))
"Поле чудес", найди 101 честный способ отнятия денежных средств у населения((((
Ещё и интернет или сотовую связь за наш счёт...
31.08.2018 15:43
- гость -
Ещё и интернет или сотовую связь за наш счёт...
а то, не то что давеча - купил и установил счетчик одноразово, тепереча будут доить на постоянной основе ежемесячно ))
ну наконецто!!!!
перестанут передавать по телефону
все будет автоматически
А что вы тут начали, вот в карманы себе деньги положат. А вы поди растроились что теперь не соврешь с цифрами и меньше себе не припишешь. Все будем платить одинаково, по честному.
Нововведение должно сделать процесс начисления платы более прозрачным, полагают в министерстве
Да уже всё настолько прозрачно, что воруют даже не оглядываясь.
Только счетчики сменил, электро и горячей воды. Ставить новые не стану, пока срок эксплуатации не закончится.
Типа шакалы о нас заботятся. А по идее очередная мра зота придумала способ обогащения. Ну типа как асфальт меняют на тротуарную плитку, будто она лучше, а на самом деле построили заводики по производству плитки плюс воровство денег из бюджета на ломку хорошего асфальта и укладку плохой плитки.
А Мотузную мутузят за какие то карикатуры, тьфу бредятина какая...
Надо при замене счетчиков не поскупиться и приобрести на горячую воду счетчик с датчиком температуры, чтоб он все, что ниже положенных 60 градусов, считал как холодную водичку, особенно в старых домах, где обратки нет и строить ее власти отказываются (типа - денег нет!).
Ерунда все это, в поселках года три назад такие счетчики всем ставили. Правда у меня уже год как он не работает, у соседа полтора. Очередной закос на европейскую жизнь и как обычно неудачно.