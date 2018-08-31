Делегация из Японии приехала в Рубцовск почтить память своих предков

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Делегация из Японии приехала в Рубцовск, чтобы почтить память своих предков, похороненных на Алтае, сообщает "Алтайская правда".

В составе делегации в третий по величине город нашего региона прибыло около 30 человек, большинство из которых являются потомками японских военнопленных, живших и работавших в Рубцовске в 40-е годы прошлого века.

От лица делегации за гостеприимство и внимательность рубцовчан поблагодарил господин Хосикава, который выразил признательность за возможность посетить памятные места и склонить головы в память о своих родных.