Начальник УМВД России по Барнаулу Максим Гердт заявил, что в первом полугодии 2018 года в краевом центре значительно снизилась преступность по целому ряду ключевых индикаторов. С отчетом о проделанной работе главный полицейский города выступил на заседании Барнаульской думы 31 августа.

Так, по словам полковника полиции, за шесть месяцев текущего года общее количество зарегистрированных преступлений в городе снизилось на 3,6 % (в абсолютных цифрах сокращение составило 236).

Обращает на себя внимание, что в Барнауле за первое полугодие значительно меньше стали регистрировать убийств (на 26,7%), квартирных краж (на 14,8%), кроме того, на 8% уменьшилась подростковая преступность. К положительным моментам стоит отнести и снижение общего числа наркопреступлений — с 850 до 803 (на 5,5%).

Из положительных тенденций главный полицейский Барнаула назвал то, что в городе за период с января по июнь стали реже происходить преступления в состоянии алкогольного опьянения (на 12,3%). Отсюда произошло и снижение преступлений, зафиксированных на бытовой почве (на 23%).

Также, по словам начальника УМВД России по Барнаулу, в городе за полгода снизилось число ДТП на 1,7%. Впрочем, количество погибших и пострадавших все еще остается высоким. Так, за полгода в Барнауле в ДТП погибли 22 человека.

По окончании выступления Максима Гердта депутаты задали ему ряд уточняющих вопросов. Одним из самых животрепещущих оказался связан с употреблением алкоголя в предстоящий День города.

На этот вопрос взялся ответить глава Барнаула Сергей Дугин. По словам градоначальника, сам праздник, по сути, займет всего два часа — с 20:00 до 22:00 и власти не ожидают никаких эксцессов в связи с отсутствием "сухого закона" в воскресенье, 9 сентября.

Другой популярный сюжет, затронутый в обсуждениях народными избранниками, как барнаульская полиция борется с киберпреступностью и готова ли она "переместиться" в интернет.

Максим Гердт в ответ заметил, что "мы не перемещаемся, мы уже в нем живем". Наиболее распространенными преступлениями, которые выявляются в этой сфере, стали развратные действия в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РФ), а также экстремизм (ст. 282 УК РФ). По признанию главного барнаульского полицейского, его подчиненные постоянно мониторят интернет-сайты, этим занимается специальное подразделение.

В завершении Максим Гердт остановился на кадровой проблеме. В настоящее время при численности барнаульской полиции в 3000 человек вакантными остаются всего 56 мест. Данный недокомплект можно назвать мизерным, прокомментировал очередной вопрос от депутатов выступающий.

Между тем в 2018 году в ряды барнаульской полиции было принято 43 выпускника БЮИ. По признанию Максима Гердта, все они в настоящее время еще "сыроватые": "К сожалению, такая проблема есть, их еще предстоит учить и учить".