Причиной пожара в Новосибирской областной клинической больнице, при котором были эвакуированы 412 человек, мог стать аварийный режим работы электрощитка, заявили в Главном управлении МЧС по области.

"Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрощитка. Пожар начался с него. В подвальном подсобном помещении горели поддоны и коробки", — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков.

Он также отметил, что ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в четверг, 30 августа, в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы. Погибших и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.