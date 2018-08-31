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МЧС: пожар в новосибирской больнице случился из-за аварийного электрощитка

, ИА "Амител"
Погибших и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы

Фото: meddiagnos.com

Причиной пожара в Новосибирской областной клинической больнице, при котором были эвакуированы 412 человек, мог стать аварийный режим работы электрощитка, заявили в Главном управлении МЧС по области.

"Наиболее вероятной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрощитка. Пожар начался с него. В подвальном подсобном помещении горели поддоны и коробки", — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Павел Винаков.

Он также отметил, что ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в четверг, 30 августа, в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы. Погибших и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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