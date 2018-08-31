Настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района Алтайского края задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула, на берегу реки Обь, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы", — сообщили в пресс-центре.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.