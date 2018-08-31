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Под Барнаулом задержали священника по подозрению в изнасиловании девочки

, ИА "Амител"
Если вина мужчины будет доказана, он может быть приговорен к 20 годам лишения свободы

Фото: rusargument.ru

Настоятель храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района Алтайского края задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

"Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула, на берегу реки Обь, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы", — сообщили в пресс-центре.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.08.2018 14:31
- гость -

Не настоящий, по мальчикам специализируются...

0  0
31.08.2018 14:34
- гость -

да ну-на!!!(((
если подтвердится, к стенке!

0  0
31.08.2018 14:34
- гость -

Ох, если девочка сопротивлялась, то можно за оскорбление чувств ее подтянуть. Надо бы ее страницу в ВК проверить срочно!!!

0  0
31.08.2018 14:34
- гость -

Щас начнется хай на священнослужителей(((

0  0
31.08.2018 14:35
- гость -

меня же не привлекут за разжигание и унижение человеческого достоинства и оскорбление верующих, коим является этот... служитель

0  0
31.08.2018 14:37
- гость -

В наше время к малолеткам лучше и близко не подходить, а то, как того газовика с остановки упаковали ни за что и амба на 8 лет.

0  0
31.08.2018 14:39
Бабуля

как такое возможно то?батюшка и секснасилие?они кого там в семинариях стали воспитывать то?неужели за все годы обучения не видны были его наклонности? Как теперича в Храм идти,кому доверять там?

0  0
31.08.2018 14:39
- гость -

щас докажут, что это не он, или она сама его изнасиловала.

0  0
31.08.2018 14:42
- гость -

если уж в Ватикане папа римский крышует педофилов, то у нас все должно быть намного хуже.
Папа римский Франциск отказался комментировать заявления бывшего посла Ватикана в США Карло Марии Вигано, который обвинил понтифика в сокрытии случаев педофилии в церкви - и призвал понтифика отречься от престола.

Архиепископ Карло Мария Вигано обвинил главу Римско-католической церкви в том, что он долгое время не принимал никаких мер в отношении кардинала Теодора Маккаррика, который обвиняется в педофилии. В частности, Вигано утверждает, что еще в 2013 году он говорил понтифику о подозрениях в отношении Маккарика.

Журналисты во время возвращения понтифика из Ирландии в Рим попросили его прокомментировать обвинения, высказанные Вигано. Папа Франциск ответил, что он не скажет и слова в ответ на 11-страничное открытое письмо архиепископа.

"Я искренне вам скажу то, что я должен сказать вам и всем, кого интересует этот вопрос. Прочитайте письмо внимательно и судите о нем сами. Я не скажу и слова в ответ на него. Я думаю, что заявление [архиепископа] говорит само за себя", - сказал понтифик.

0  0
31.08.2018 14:43
- гость -

ох не те нынче батюшки

0  0
31.08.2018 14:45
- гость -

О том, как легко попасть в нашей стране под бредовые подозрения, автору этой заметки доводилось писать не раз. Иллюстрацией к названному экспертом явлению — «моральной панике» может служить история электромеханика Антона Бойченко. (Новая, «Подозрения напали дважды», 17 августа 2012 ). В городе Барабинске (Новосибирская область) неизвестный мужчина завел 8-летнюю девочку за сарай во дворе школы и предложил ей мерзость. Она закричала, он ударил ее по лицу и сбежал. О случившемся узнала ее 13-летняя соседка, которая, два часа спустя, увидела на остановке незнакомого ей человека — 25-летнего электромеханика отделения железной дороги Антона Бойченко и предположила, что он и есть «педофил». Почему так подумала, объяснить потом суду не смогла: сказала, что приметы преступника ей были неизвестны

0  0
31.08.2018 14:47
- гость -

Когда Антон, узнав, что его автобус придет нескоро, направился в сторону магазина, девочка, находившаяся под впечатлением от услышанного пару часов назад, поделилась с окружающими подозрениями. Двое молодых людей, исполненных праведного гнева, отправились на поиски извращенца, нашли, стали бить руками, потом — ногами. Кто-то позвонил в полицию:сотрудники ГУВД сразу же догадались, кто из троих - преступник и одели на Антона наручники.

После пыток, помещения в пресс-хату, угроз в том числе «изнасилованием» подписал электромеханик явку с повинной, которую впоследствии опроверг. По описанию потерпевшей, не совпадал он с насильником ни одной деталью своей одежды, ни внешне. При этом пятеро свидетелей утверждали на следствии и в суде, что во время совершения преступления он находился совсем в другом месте - на посту ЭЦ (электрической централизации)

0  0
31.08.2018 14:48
- гость -

Чтобы подкрепить обвинение, следствие завело на него еще одно дело — по развратным действиям в отношении другой девочки 8-ми лет. И опять же — полное несовпадение: фоторобот насильника, составленный экспертно-криминалистическим центром при УВД с участием трех свидетелей — рост 170-180 см., возраст 45-50 лет, телосложение плотное. У Антона рост 160 см., ему 25 лет, телосложение худощавое. Сослуживцы снова дали показания, что не мог он совершить злодеяние, так как целый день был на работе. В итоге Новосибирский областной суд приговорил Антона к 14 годам колонии строгого режима, и Верховный оставил приговор в силе.

0  0
31.08.2018 15:04
- гость -

декамерон

0  0
31.08.2018 15:06
- гость -


31.08.2018 14:48
- гость -
ужасный случай! менты же за чикатилу 3 чел.невиновных расстреляли. из их лап не выбраться. хуже гестапо.

0  0
31.08.2018 15:19
- гость -

Надо батюшке свидетелей защиты подтянуть, студенток полицейских, тех что гос.защиты потребовали по делу о репостах в соц.сетях.

0  0
31.08.2018 15:22
- гость -

31.08.2018 15:19 денег не хватит на элитных свидетелей

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31.08.2018 15:29
- гость -

А что делал батюшка на берегу Оби в Октябрьском районе? Это либо берег ковша либо пос.Ильича за пос.Восточным. Купался там (берег ковша) один раз в студенчестве, гадюшник редкостный, пьяные люмпены и пьяные марамойки всех возрастов.

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