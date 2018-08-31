Фото: barnaul.org
Сквер Киры Баева, который находится на площади Текстильщиков в районе пересечения улицы Пионеров и проспекта Калинина, благоустроят в Барнауле.
Как сообщили в городской администрации, такое поручение дал глава краевой столицы Сергей Дугин.
Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории сквера по итогам электронного аукциона заключают с ООО "Стройком".
В сквере планируется демонтировать асфальтовое покрытие и тротуарную плитку, обустроить новое покрытие из тротуарной плитки, отремонтировать тротуар и освещение.
Также здесь высадят 35 молодых деревьев и 378 кустарников, посеют газон и установят парковочные столбики, скамейки и урны. Работы по благоустройству должны быть завершены не позднее 30 ноября.
Комментарии
Кто это, Кира Баев, подумает половина читателей амика и полезут в Гугл
А я в детстве читал про него книжку, там он под именем Костя Байков, а учительница мне объяснила, что на самом деле он Киря Баев.
Это деревенский малолетний бандит, что участвовал в незаконных бандформированиях на Алтае. Но поскольку бандиты захватили власть, расстреляв благородного исследователя Арктики адмирала Колчака и уничтожили остальной цвет нации, Кирюха Баев стал героем красным партизаном.
14:51
- гость -
Киря Баев обыкновенный майдаун!
гость 15.00
Не, он не скакал на площади, он костры жег, уху варил, на лошади в села врывался с корифанами из бандформирования, стреляя направо и налево, как сказал бы рамзанчик - эти шайтаны.
15:10
- гость -
Свергли законную власть, расстреляли царскую семейку, казнили несогласных.
"рамзанчик - эти шайтаны."
Как же коротка память...
Вообще-то ваши родители жили при этой власти, и многие из них говорят, что там жилось лучше. Думаешь сторона Колчака совершала меньше кровопролития. Можно долго обсуждать и спорить
15:20
- гость -
Вообще-то ваши родители жили при этой власти, и многие из них говорят, что там жилось лучше.
Мои родители сказали тебе, что там жилось лучше? Или про что ты барагозишь?
Сторона Колчака контропупила предателей, а коммуняки уничтожали несогласных и чуждых. Хорошее дело Красным террором не назовут.