Фото: barnaul.org

Сквер Киры Баева, который находится на площади Текстильщиков в районе пересечения улицы Пионеров и проспекта Калинина, благоустроят в Барнауле.

Как сообщили в городской администрации, такое поручение дал глава краевой столицы Сергей Дугин.

Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории сквера по итогам электронного аукциона заключают с ООО "Стройком".

В сквере планируется демонтировать асфальтовое покрытие и тротуарную плитку, обустроить новое покрытие из тротуарной плитки, отремонтировать тротуар и освещение.

Также здесь высадят 35 молодых деревьев и 378 кустарников, посеют газон и установят парковочные столбики, скамейки и урны. Работы по благоустройству должны быть завершены не позднее 30 ноября.