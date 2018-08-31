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В последний день лета: первое после каникул заседание Барнаульской гордумы

, ИА "Амител"
Фоторепортаж из зала заседаний

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

31 августа прошло очередное заседание Барнаульской гордумы. Последний раз депутаты собирались вместе 1 июня. Тем не менее, несмотря на трехмесячную паузу, повестку сессии нельзя назвать чересчур насыщенной. Многие рассматриваемые вопросы носили технический характер, а оживление у депутатов вызвал только, пожалуй, доклад начальника УМВД России по Барнаулу Максима Гердта. Всего на заседании присутствовали 33 народных избранника.

Предлагаем читателям посмотреть на барнаульских депутатов глазами фотографа Amic.ru Екатерины Смолихиной.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

31.08.2018 14:55
гость

В Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске в августе прошло шествие «Позорный полк», на котором горожане пронесли по улицам портреты депутатов, голосовавших за пенсионную реформу. Портреты депутатов выбросили в помойное ведро. Едро - в помойное ведро.

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