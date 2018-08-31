Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
31 августа прошло очередное заседание Барнаульской гордумы. Последний раз депутаты собирались вместе 1 июня. Тем не менее, несмотря на трехмесячную паузу, повестку сессии нельзя назвать чересчур насыщенной. Многие рассматриваемые вопросы носили технический характер, а оживление у депутатов вызвал только, пожалуй, доклад начальника УМВД России по Барнаулу Максима Гердта. Всего на заседании присутствовали 33 народных избранника.
Предлагаем читателям посмотреть на барнаульских депутатов глазами фотографа Amic.ru Екатерины Смолихиной.
Комментарии
В Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске в августе прошло шествие «Позорный полк», на котором горожане пронесли по улицам портреты депутатов, голосовавших за пенсионную реформу. Портреты депутатов выбросили в помойное ведро. Едро - в помойное ведро.