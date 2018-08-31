Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

31 августа прошло очередное заседание Барнаульской гордумы. Последний раз депутаты собирались вместе 1 июня. Тем не менее, несмотря на трехмесячную паузу, повестку сессии нельзя назвать чересчур насыщенной. Многие рассматриваемые вопросы носили технический характер, а оживление у депутатов вызвал только, пожалуй, доклад начальника УМВД России по Барнаулу Максима Гердта. Всего на заседании присутствовали 33 народных избранника.

Предлагаем читателям посмотреть на барнаульских депутатов глазами фотографа Amic.ru Екатерины Смолихиной.